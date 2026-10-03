Kuliner Manado Favorit Semua Orang! Ada Rahang Tuna Bakar dengan Bumbu Rahasia Sampai Bubur Tinutuan

Ilustrasi rahang tuna bakar/YouTube @riasukmawijaya
JawaPos.com - Manado merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dikenal memiliki kekayaan laut yang melimpah.
Salah satu kekayaan wisata Manado dapat dikenali lewat keberadaan Taman Nasional Bunaken.
Tidak hanya itu, kekayaan alam Manado juga tercermin dalam kuliner tradisionalnya yang tidak kalah menarik untuk dicoba.
Seperti rahang tuna bakar khas Manado dengan tekstur daging ikan yang sangat lembut, gurih alami, serta bumbu rempah yang khas.
Selain itu, ada bubur tinutuan yang menjadi sajian unik karena dibuat dari beragam bahan pangan seperti sayuran, jagung, dan umbi-umbian.
Perpaduan bahan tersebut membuat bubur tinutuan atau bubur Manado menjadi salah satu kuliner yang banyak dicari.
Tidak hanya dua hidangan tersebut, kuliner Manado masih banyak yang wajib dijelajahi. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube @riasukmawijaya berbagai hidangan khas Manado ini selalu menjadi pilihan kuliner saat berkunjung ke Kota Manado.
Bubur Tinutuan
Salah satu tempat makan yang menjual bubur tinutuan khas Manado adalah warung Mie Ba Kliper Paniki. Alamatnya berada di Jl. A.A Maramis No. 258, Paniki.
Setiap hari, tempat makan ini mulai melayani pengunjung dari pukul 07.00-20.00. Seporsi bubur tinutuan dibanderol dengan harga mulai dari Rp 19.000. Bubur tinutuan terdiri dari berbagai bahan seperti bubur nasi, sayur bayam, kangkung, kacang panjang, daun gedi, daun kemangi, jagung, dan ubi merah.
Bubur tinutuan merupakan sajian yang menggunakan bahan yang lengkap sehingga bergizi dan mengenyangkan. Hidangan ini semakin lengkap jika disantap menggunakan kerupuk tahu.
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