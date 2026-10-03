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Rian Alfianto
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 13.17 WIB

7 Pesona Kepulauan Kei, Surga Tersembunyi dengan Pantai Sejernih Kaca

Ilustrasi pantai Ngurbloat. (Traveloka). - Image

Ilustrasi pantai Ngurbloat. (Traveloka).

JawaPos.com - Kepulauan Kei di Maluku Tenggara menawarkan pengalaman wisata yang sulit ditemukan di banyak destinasi lain di Indonesia. Mulai dari pantai dengan pasir putih sangat halus, hamparan pasir yang muncul di tengah laut, gua dengan kolam air sebening kaca, hingga desa adat yang masih menjaga tradisi leluhur.

Berada di wilayah Maluku Tenggara, Kepulauan Kei menjadi salah satu tujuan yang menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati lanskap bahari sekaligus mengenal kehidupan masyarakat setempat. Tidak hanya mengandalkan pantai, perjalanan ke kawasan ini juga bisa diisi dengan wisata alam, budaya, hingga kuliner khas berbahan dasar singkong.

Bagi yang sedang mencari destinasi wisata Indonesia Timur dengan suasana lebih tenang, berikut tujuh pesona Kepulauan Kei yang menarik untuk masuk dalam daftar perjalanan.

1. Pantai Ngurbloat dan Pasir Putih yang Sangat Halus

Salah satu daya tarik utama Kepulauan Kei adalah Pantai Ngurbloat atau yang juga dikenal sebagai Pantai Pasir Panjang. Pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dengan pasir putih bertekstur sangat lembut.

Teksturnya yang menyerupai tepung membuat kawasan ini kerap disebut sebagai salah satu pantai dengan pasir paling halus di dunia. Hamparan pasir dan laut biru menjadi kombinasi yang membuat Ngurbloat cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus berada di kawasan wisata yang terlalu padat.

Selain bermain di tepi pantai, waktu terbaik untuk menikmati kawasan ini bisa diisi dengan berjalan menyusuri garis pantai sambil menunggu perubahan warna langit menjelang sore.

2. Ngurtafur, Jalan di Atas Pasir yang Membelah Laut

Jika ingin melihat lanskap pantai yang berbeda, Pantai Ngurtafur menawarkan pemandangan yang cukup unik. Di lokasi ini terdapat hamparan pasir putih yang memanjang hingga sekitar dua kilometer dan menjorok ke tengah laut.

Editor: Diar Candra
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