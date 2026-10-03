Jelajahi Kuliner Koridor Gatsu Solo, Ada Cheese and Mushroom Toast yang Wajib Dicoba!

JawaPos.com - Koridor Gatsu Solo merupakan jalan yang terbentang di sepanjang Jalan Gatot Subroto Kemlayan.

Selain menjadi salah satu akses menuju sejumlah kawasan dan objek wisata terkenal di Solo, seperti Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, sampai Ngarsopuro Night Market, Koridor Gatsu juga berkembang menjadi ruang publik yang kreatif.

Setiap malam, Koridor Gatsu selalu ramai dengan pertunjukan seni dengan dihiasi dengan mural-mural estetik.

Selain itu, Koridor Gatsu juga menjadi pusat UMKM street food sampai aneka kafe kekinian yang selalu dipenuhi dengan anak-anak muda.

Koridor Gatsu juga dikenal dengan deretan mural dan lukisan karya seniman lokal yang membuat suasana malam di kawasan ini terasa semakin hidup, hangat, dan penuh seni. .

Jika anda ingin menikmati suasana berbeda saat berada di Solo, kawasan ini bisa menjadi pilihan untuk merasakan keramaian malam sambil berburu kuliner. Jika bingung mencari tempat makan, beberapa tempat berikut bisa menjadi tujuan wisata kuliner anda.

Melansir informasi dari kanal YouTube @tambahsatuterus serta akun TikTok @hillarytasyaa berikut rekomendasi tempat makan di sepanjang Koridor Gatsu Solo.

Cheese and Mushroom Toast

Koridor gatsu memiliki berbagai cafe estetik yang bisa anda coba. Salah satunya adalah bluebakehouf. Kafe ini menawarkan berbagai pilihan kopi serta menu makanan yang menarik untuk dicoba. Salah satu menu yang wajib anda coba adalah cheese mushroom toast.

Seporsi menu ini terdiri dari roti panggang dengan isian daging, keju, serta tambahan jamur yang lezat. Hidangan ini juga disajikan bersama acar timun dan saus tomat sebagai cocolannya.

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