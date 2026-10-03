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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Wajib Coba Kuliner Khas Gorontalo, Binte Biluhuta dengan Perpaduan Ikan Cakalang dan Udang Gurih

Ilustrasi Binte Biluhuta/YouTube @hajarponamonofficial - Image

Ilustrasi Binte Biluhuta/YouTube @hajarponamonofficial

JawaPos.com - Gorontalo merupakan kota yang terletak di Pulau Sulawesi. Kota Gorontalo sudah lama terkenal karena hasil lautnya.

Kota ini memiliki kekayaan bahari yang melimpah. Termasuk potensi wisata laut yang menjadi salah satu daya tarik utamanya.

Kekayaan tersebut turut mempengaruhi kuliner khas Gorontalo yang banyak menggunakan bahan dasar dari hasil laut.

Salah satu hidangan khas Gorontalo yang sudah terkenal adalah sate tuna. Daging ikan tuna diolah menjadi sate dengan cita rasa khas dan tekstur yang lembut. 

Selain sate tuna yang lezat, Gorontalo juga memiliki kuliner khas unik yang sayang untuk dilewatkan.

Keunikannya tersebut dapat ditemukan dari penggunaan bahan baku, kreasi hidangan, sampai proses pengolahannya yang berbeda dari masakan pada umumnya. 

Melansir informasi dari kanal YouTube @hajarponamonofficial pada (2/10) berikut daftar kuliner khas Kota Gorontalo yang wajib masuk dalam wishlist wisata kuliner anda saat berkunjung ke kota ini. 

Binte Biluhuta adalah sup jagung khas Gorontalo. Jika diterjemahkan dalam bahasa, Binte Biluhuta berarti jagung yang disiram. Hidangan ini terbuat dari jagung, daun kemangi, aneka seafood seperti suwiran ikan cakalang, udang.

Semua bahan tersebut kemudian dimasak menggunakan bumbu khas, lalu disajikan dengan taburan bawang goreng dan perasan jeruk limau. Binte Biluhuta memiliki perpaduan rasa manis, asin, dan sedikit pedas.

Ayam Iloni merupakan ayam bakar khas Gorontalo yang memiliki cita rasa yang istimewa dan berbeda dengan ayam bakar pada umumnya. Keunikan hidangan ini terletak pada proses pengolahannya.

Editor: Hanny Suwindari
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