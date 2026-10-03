8 Kuliner Indonesia yang Bikin Makanmu Jadi Perjalanan Budaya

Ilustrasi menu rendang sapi (Freepik)
JawaPos.com - Kuliner Indonesia tidak hanya menawarkan rasa. Melainkan juga menghadirkan cerita tentang sejarah, tradisi, akulturasi budaya hingga filosofi masyarakat di berbagai daerah. Dari rendang di Sumatera Barat hingga lumpia Semarang, sejumlah makanan khas ini bisa menjadi pilihan menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal Indonesia lewat sajian di meja makan.
Berwisata ke sebuah daerah tidak selalu harus dimulai dari tempat wisata. Bagi pencinta kuliner, perjalanan mengenal sebuah daerah justru bisa dimulai dari sepiring makanan.
Indonesia memiliki begitu banyak makanan tradisional yang lahir dari kebiasaan masyarakat, kondisi alam, perjalanan sejarah dan pertemuan berbagai budaya. Karena itu, beberapa kuliner tidak sekadar dikenal sebagai makanan khas daerah, tetapi juga memiliki cerita yang membuatnya lekat dengan identitas masyarakat setempat.
Konsep inilah yang membuat wisata kuliner heritage menarik. Wisatawan tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga ingin mengetahui dari mana hidangan tersebut berasal, bagaimana cara membuatnya dan mengapa makanan itu memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat.
Berikut delapan kuliner heritage Indonesia yang menarik untuk dicoba sekaligus menjadi pintu masuk mengenal tradisi di baliknya.
1. Rendang, Kuliner Minangkabau yang Sarat Filosofi
Ketika berbicara tentang kuliner Sumatera Barat, rendang hampir selalu menjadi salah satu hidangan yang pertama kali terlintas. Rendang bukan sekadar daging yang dimasak dengan santan dan rempah.
Proses memasaknya yang panjang membuat hidangan ini memiliki karakter rasa yang kuat sekaligus mencerminkan pengetahuan masyarakat Minangkabau dalam mengolah dan mengawetkan makanan.
Daging dimasak perlahan bersama santan dan berbagai rempah hingga kuahnya menyusut dan bumbu meresap. Proses tersebut membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar rendang mencapai tekstur serta cita rasa yang khas.
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