2,2 Ton Rendang Bantuan dari Sumbar untuk Korban Gempa Tiba di NTT, BNPB Langsung Distribusikan

JawaPos.com - Sebanyak 2.2 ton rendang bantuan dari Sumatera Barat (Sumbar) untuk korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah tiba. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan langsung mendistribusikan bantuan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan bahwa bantuan tersebut berasal dari donasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Sumbar yang dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan diterima oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, serta Mayjen TNI (Purn) Luthfie Beta di Posko Aju 1 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. pada Selasa (25/8). Dari lokasi tersebut, sebanyak 500 kilogram rendang langsung dikirim ke Kabupaten Manggarai.

”Kami membawa rendang yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai di Sumatera Barat dan masyarakat,” kata Mahyeldi dikutip dari keterangan resmi BNPB pada Rabu (26/8).

Di Kabupaten Manggarai, rombongan dari Sumbar bertemu dan berdialog langsung dengan Bupati Manggarai Herybertus G.L Nabit. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa, pengiriman bantuan dari Sumbar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT.

”Bantuan ini dukungan dari masyarakat Sumatera Barat yang juga ikut merasakan duka, Nusa Tenggara Timur tidak sendirian, masih ada saudara-saudara kita di belahan pulau lain di Indonesia turut merasakan,” ucap dia.

Rendang dipilih sebagai bantuan bencana karena memiliki daya tahan lama, nilai gizi tinggi, dan cita rasa yang disukai masyarakat Indonesia. Selain itu, rendang juga mudah dipanaskan dan dikonsumsi sebagai lauk. Sehingga rendang menjadi makanan praktis di tengah situasi sulit pasca gempa.

Mahyeldi berharap bantuan itu bermanfaat banyak dan mendoakan NTT segera pulih. Dia pun menegaskan bahwa rendang bukan satu-satunya bantuan yang akan diberikan, koordinasi dan pengumpulan dukungan dari Sumbar masih terus dilakukan. Tidak menutup kemungkinan akan ada bantuan lanjutan untuk masyarakat NTT.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Muhari menyampaikan bahwa banyaknya bantuan dari pemerintah daerah (pemda) lain kepada penyintas gempa di NTT sangat bermanfaat. Termasuk bantuan rendang dari Sumbar.