Megawati Usulkan Menu MBG: Mbok Ada Rendang Sekali-kali

JawaPos.com - Urusan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata ikut menjadi perhatian Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima RI itu bahkan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menu MBG dibuat lebih beragam.

Megawati mengaku menyampaikan langsung kepada Prabowo agar makanan yang diberikan kepada penerima MBG tidak melulu menu yang sama.

"Ini yang saya bilang pada Pak Prabowo urusan MBG, saya bilang sebagai ibu lho. Saya sama beliau itu temenan dari jaman dulu," kata Megawati dalam pidatonya di acara Expose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II, di Jakarta, Senin (10/8).

Sebagai seorang ibu, dia menilai kekayaan kuliner Indonesia seharusnya bisa ikut masuk dalam menu program tersebut.

Salah satu menu yang secara khusus diminta Megawati adalah makanan khas Minang, yakni rendang.

"Mas (Prabowo), makanannya saya lihat kok itu-itu aja toyo, lah mbok ya kan daerah kita nih macam-macam ya. Mbok ada rendang sekali-kali. Ketawa beliau," ujarnya.

Megawati menilai Indonesia memiliki ragam makanan khas daerah yang sangat banyak. Karena itu, menurut dia, menu MBG semestinya tidak monoton.