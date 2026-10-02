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Rian Alfianto
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 06.08 WIB

Makanan Bertema Halloween yang Viral di TikTok, dari Mie Vampir hingga Dessert Seram

Ilustrasi labu identik dengan perayaan Halloween. (Britannica) - Image

Ilustrasi labu identik dengan perayaan Halloween. (Britannica)

JawaPos.com - Makanan bertema Halloween semakin mudah ditemukan di TikTok, mulai dari mie instan dengan kuah merah seperti darah hingga dessert berbentuk bola mata, usus, dan hantu.

Bukan hanya mengandalkan rasa, kreasi tersebut menarik perhatian karena tampilannya yang unik, menyeramkan, tetapi relatif mudah dibuat di rumah.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Cup Noodles Vampire Noodles, mie instan edisi Halloween dari Nissin yang dipasarkan di Amerika Serikat. Mie ini memiliki rasa Hot Garlic Chicken, sementara kuahnya berubah menjadi merah setelah disiram air panas berkat penggunaan pewarna alami dari bit.

Produk tersebut mulai dipasarkan pada 24 September 2026 melalui jaringan Walmart di Amerika Serikat dengan harga USD 1,18 atau sekitar Rp 21 ribu per cup selama persediaan masih ada.

Konsep mie berwarna merah tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana makanan biasa dapat diubah menjadi sajian bertema Halloween. Di TikTok, tren serupa berkembang dalam bentuk yang lebih sederhana karena banyak kreasi dapat dibuat menggunakan bahan makanan yang mudah ditemukan.

Makanan Halloween Viral di TikTok

Tren makanan Halloween di TikTok umumnya mengandalkan satu prinsip sederhana: membuat makanan yang sudah familiar terlihat berbeda. Cokelat, biskuit, cinnamon roll, sosis, pizza hingga spageti dapat diubah menjadi sajian bertema monster, hantu, tengkorak atau bahkan bagian tubuh manusia.

Tidak semuanya membutuhkan teknik memasak rumit. Justru kreativitas dalam membentuk makanan dan menggunakan warna menjadi bagian yang membuat kreasi tersebut menarik untuk direplikasi.

Berikut beberapa ide makanan Halloween yang kerap muncul dalam berbagai kreasi di TikTok.

Editor: Diar Candra
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