Viral Dua Pria Masuk Satu Bilik Toilet di Stasiun Manggarai, KAI Commuter Buka Suara

JawaPos.com - Petugas Pengamanan KAI Commuter mengamankan dua laki-laki pengguna Commuter Line yang diduga melakukan tindak asusila di toilet Stasiun Manggarai, Jakarta, pada Sabtu (3/10) sekitar pukul 14.45 WIB.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, pihaknya menyayangkan kejadian yang viral di media sosial tersebut.

Ia menjelaskan, kejadian bermula ketika petugas kebersihan yang sedang bertugas di area toilet sisi timur Stasiun Manggarai melihat dua laki-laki masuk secara bersamaan ke dalam satu bilik toilet.

"Curiga dengan hal tersebut, petugas kebersihan segera melaporkan dugaan tindakan asusila kepada petugas pengamanan stasiun untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Leza dalam keterangan yang diterima, Minggu (4/10).

Leza mengatakan, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, petugas pengamanan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kedua laki-laki tersebut di dalam bilik toilet.

Dari pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan keduanya. Namun, salah seorang di antaranya melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri.

"Yang bersangkutan berhasil diamankan kembali oleh petugas pengamanan lainnya di area stasiun," ujarnya.

KAI Commuter mengimbau seluruh pengguna Commuter Line untuk selalu menjaga norma dan ketertiban selama berada di area stasiun maupun di dalam kereta.