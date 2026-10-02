Resep Tahu Goreng Keju Lumer, Crispy Isi Ayam dan Keju

JawaPos.com - Tahu goreng bisa dibuat semakin menarik dengan tambahan isian ayam dan keju. Perpaduan tekstur renyah di bagian luar dengan isian gurih serta keju yang lumer membuat sajian ini cocok dijadikan camilan maupun lauk.

Resep tahu goreng keju lumer ini dibagikan oleh akun Instagram @rimadhaniarp. Bagian isi dibuat dari ayam giling yang dicampur dengan putih telur dan beberapa bumbu, kemudian dilengkapi wortel, jamur kuping, serta quick melt cheese.

Penggunaan keju quick melt menjadi salah satu daya tarik utama hidangan ini. Saat digigit, isian ayam yang gurih berpadu dengan keju yang meleleh, sementara tahu memberikan lapisan luar yang renyah setelah digoreng.

Dalam unggahannya, @rimadhaniarp juga menggunakan minyak SunCo untuk menggoreng. Produk tersebut disebut memiliki tampilan lebih bening dan tekstur lebih cair sehingga diklaim lebih sedikit menempel pada makanan.

Bahan:

Tahu goreng secukupnya

300 gram ayam giling

1 putih telur

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam

1 sendok teh saus tiram

Wortel parut secukupnya

Jamur kuping secukupnya, iris kecil

Keju quick melt secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Pembuatan:

1. Campurkan ayam giling dengan putih telur, garam, kaldu jamur atau kaldu ayam, dan saus tiram. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

2. Masukkan wortel parut dan jamur kuping yang sudah diiris kecil. Aduk kembali hingga bahan isian merata.

3. Siapkan tahu goreng, kemudian buat bagian tengahnya cukup longgar untuk diisi.

4. Masukkan adonan ayam ke dalam tahu, lalu tambahkan keju quick melt secukupnya sebagai isian.

5. Panaskan minyak dalam jumlah cukup, kemudian goreng tahu hingga bagian luarnya matang dan berwarna kecokelatan.

6. Angkat tahu dan tiriskan. Sajikan selagi hangat agar keju di bagian dalam masih terasa lumer.

Tahu goreng keju lumer bisa menjadi variasi camilan yang berbeda dari tahu goreng biasa. Isian ayam, sayuran, dan keju membuat bagian dalamnya terasa lebih gurih, sementara lapisan tahu yang digoreng memberikan tekstur crispy.

Dikutip dari Instagram @rimadhaniarp, resep ini menggunakan SunCo untuk proses menggoreng. Kreasi tahu isi ini bisa disantap langsung atau dijadikan teman makan nasi sesuai selera.