Resep Nasi Siram Tofu Telur, Kuah Gurih Kental dan Comfort Food

Potret nasi siram tofu telur yang kaya protein dan bisa jadi comfort food. (instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Nasi hangat bisa terasa semakin nikmat ketika disiram dengan kuah gurih yang kental dan kaya rasa. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah nasi siram tofu telur dengan perpaduan ayam suwir, tofu, dan telur yang lembut.
Resep nasi siram tofu telur ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking sebagai recook dari @maybe.fik. Bahan yang digunakan cukup sederhana, tetapi menghasilkan kuah yang gurih dan umami dengan tekstur kental.
Kuahnya dibuat dari bawang putih, tomat, dan beberapa bumbu sederhana seperti kecap asin, minyak wijen, gula, serta kaldu ayam. Larutan maizena kemudian ditambahkan untuk membuat kuah menjadi lebih kental sebelum tofu dan telur dimasukkan.
Ayam dada yang sudah disuwir juga menjadi isian dalam hidangan ini. Setelah semua bahan matang, kuah tofu telur tinggal disiramkan di atas nasi hangat dan dinikmati selagi masih panas.
Bahan:
5 siung bawang putih, cincang
2 buah tomat
600 ml air
1 sendok teh gula pasir
1/4 sendok teh garam
1/4 sendok teh kaldu ayam
Lada bubuk secukupnya
1/2 sendok makan kecap asin
1/2 sendok makan minyak wijen
200 gram dada ayam, suwir
1 sendok makan larutan air maizena
1 buah tofu
1 butir telur
Daun bawang secukupnya
Nasi hangat secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Cincang bawang putih dan potong-potong tomat. Siapkan juga dada ayam yang sudah disuwir serta tofu yang dipotong sesuai selera.
2. Tumis bawang putih hingga harum, kemudian masukkan potongan tomat dan masak hingga mulai layu.
3. Tuangkan 600 ml air, lalu tambahkan gula pasir, garam, kaldu ayam, lada bubuk, kecap asin, dan minyak wijen. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur.
4. Masukkan ayam dada yang sudah disuwir, kemudian masak hingga kuah kembali panas dan bumbu meresap.
5. Tuangkan larutan air maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga kuah mengental.
6. Masukkan tofu, kemudian masak sebentar agar tofu panas dan tetap lembut.
7. Pecahkan telur ke dalam kuah, lalu aduk perlahan hingga telur matang dan membentuk tekstur lembut.
8. Tambahkan irisan daun bawang, kemudian matikan api.
9. Siapkan nasi hangat dalam mangkuk, lalu siram dengan kuah tofu telur beserta ayam suwir.
Nasi siram tofu telur ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati makanan rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa spesial. Kuahnya yang gurih dan kental berpadu dengan tofu serta telur yang lembut, sementara ayam suwir membuat isiannya semakin lengkap.
Dikutip dari Instagram @adelscooking, resep ini merupakan recook dari @maybe.fik. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang cukup praktis, nasi siram tofu telur cocok disantap saat ingin menikmati hidangan hangat yang terasa seperti comfort food.
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