Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.29 WIB

Resep Spicy Beef Slice Daun Jeruk, Pedas Gurih dan Mudah Dibuat

Potret spicy beef slice daun jeruk yang pedas gurih. (instagram.com/@bypooet_) - Image

Potret spicy beef slice daun jeruk yang pedas gurih. (instagram.com/@bypooet_)

JawaPos.com - Beef slice bisa diolah menjadi berbagai menu rumahan yang praktis tanpa membutuhkan banyak bahan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah spicy beef slice daun jeruk dengan perpaduan daging sapi tipis, cabai, bawang, dan aroma daun jeruk yang harum.

Resep spicy beef slice daun jeruk ini dibagikan oleh akun Instagram @bypooet_. Dalam unggahannya, resep ini disebut sudah beberapa kali dibuat ulang karena rasanya enak dan cara memasaknya mudah.

Aroma daun jeruk menjadi salah satu daya tarik hidangan ini. Sebanyak 16 lembar daun jeruk diiris tipis setelah bagian batangnya dibuang, kemudian dimasak bersama beef slice dan bumbu cabai.

Rasa gurihnya berasal dari perpaduan garam, kaldu jamur, gula, dan saus tiram. Sementara itu, cabai rawit dan cabai keriting dapat ditambahkan sesuai selera untuk menentukan tingkat kepedasan.

Bahan:
500 gram beef slice
16 lembar daun jeruk, buang batangnya lalu iris tipis
Cabai rawit secukupnya
Cabai keriting secukupnya
7 siung bawang merah
5 siung bawang putih
Air secukupnya
Minyak secukupnya
Garam secukupnya
Kaldu jamur secukupnya
Gula secukupnya
Saus tiram secukupnya
Lada secukupnya

Cara Pembuatan:
1. Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting sesuai selera.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu hingga harum.
3. Masukkan irisan daun jeruk, lalu aduk bersama bumbu hingga aromanya keluar.
4. Masukkan beef slice ke dalam wajan. Aduk hingga daging tercampur dengan bumbu dan mulai berubah warna.
5. Tambahkan sedikit air, kemudian bumbui dengan garam, kaldu jamur, gula, saus tiram, dan sedikit lada.
6. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan daging matang. Masak hingga bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera.
7. Koreksi rasa sebelum api dimatikan. Jika sudah sesuai, angkat dan sajikan spicy beef slice daun jeruk bersama nasi hangat.

Spicy beef slice daun jeruk bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat lauk yang simpel tetapi tetap kaya rasa. Beef slice yang gurih berpadu dengan pedasnya cabai dan aroma daun jeruk yang kuat, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Dikutip dari Instagram @bypooet_, resep ini sudah beberapa kali direcook karena dinilai enak dan mudah dimasak. Tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan, sehingga dapat dibuat sesuai selera.

***

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Cah Ayam Jamur Shiitake, Dada Ayam Lembut dan Gurih - Image
Kuliner

Resep Cah Ayam Jamur Shiitake, Dada Ayam Lembut dan Gurih

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.26 WIB

Resep Nasi Siram Tofu Telur, Kuah Gurih Kental dan Comfort Food - Image
Kuliner

Resep Nasi Siram Tofu Telur, Kuah Gurih Kental dan Comfort Food

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Resep Ayam Rebus Pedas Manis, Praktis dan Diet Friendly - Image
Kuliner

Resep Ayam Rebus Pedas Manis, Praktis dan Diet Friendly

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore