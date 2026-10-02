Resep Spicy Beef Slice Daun Jeruk, Pedas Gurih dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Beef slice bisa diolah menjadi berbagai menu rumahan yang praktis tanpa membutuhkan banyak bahan. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah spicy beef slice daun jeruk dengan perpaduan daging sapi tipis, cabai, bawang, dan aroma daun jeruk yang harum.

Resep spicy beef slice daun jeruk ini dibagikan oleh akun Instagram @bypooet_. Dalam unggahannya, resep ini disebut sudah beberapa kali dibuat ulang karena rasanya enak dan cara memasaknya mudah.

Aroma daun jeruk menjadi salah satu daya tarik hidangan ini. Sebanyak 16 lembar daun jeruk diiris tipis setelah bagian batangnya dibuang, kemudian dimasak bersama beef slice dan bumbu cabai.

Rasa gurihnya berasal dari perpaduan garam, kaldu jamur, gula, dan saus tiram. Sementara itu, cabai rawit dan cabai keriting dapat ditambahkan sesuai selera untuk menentukan tingkat kepedasan.

Bahan:

500 gram beef slice

16 lembar daun jeruk, buang batangnya lalu iris tipis

Cabai rawit secukupnya

Cabai keriting secukupnya

7 siung bawang merah

5 siung bawang putih

Air secukupnya

Minyak secukupnya

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Gula secukupnya

Saus tiram secukupnya

Lada secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Haluskan atau cincang bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai keriting sesuai selera.

2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu hingga harum.

3. Masukkan irisan daun jeruk, lalu aduk bersama bumbu hingga aromanya keluar.

4. Masukkan beef slice ke dalam wajan. Aduk hingga daging tercampur dengan bumbu dan mulai berubah warna.

5. Tambahkan sedikit air, kemudian bumbui dengan garam, kaldu jamur, gula, saus tiram, dan sedikit lada.

6. Aduk hingga seluruh bahan tercampur dan daging matang. Masak hingga bumbu meresap dan kuah menyusut sesuai selera.

7. Koreksi rasa sebelum api dimatikan. Jika sudah sesuai, angkat dan sajikan spicy beef slice daun jeruk bersama nasi hangat.

Spicy beef slice daun jeruk bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat lauk yang simpel tetapi tetap kaya rasa. Beef slice yang gurih berpadu dengan pedasnya cabai dan aroma daun jeruk yang kuat, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Dikutip dari Instagram @bypooet_, resep ini sudah beberapa kali direcook karena dinilai enak dan mudah dimasak. Tingkat kepedasan juga bisa disesuaikan dengan jumlah cabai yang digunakan, sehingga dapat dibuat sesuai selera.