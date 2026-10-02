Resep Cah Ayam Jamur Shiitake, Dada Ayam Lembut dan Gurih

JawaPos.com - Dada ayam sering dianggap memiliki tekstur yang mudah kering jika dimasak terlalu lama. Namun, dengan teknik pengolahan dan bumbu yang tepat, bagian ayam ini bisa diolah menjadi hidangan yang tetap lembut dan gurih.

Salah satunya adalah cah ayam jamur shiitake yang dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Dalam unggahannya, dada ayam disebut terasa lembut dan empuk setelah diolah, kemudian dipadukan dengan bumbu gurih serta aroma khas jamur shiitake.

Salah satu tahap penting dalam resep ini adalah memberi baking powder atau baking soda pada ayam sebelum dimarinasi. Setelah didiamkan selama beberapa menit, ayam dicuci bersih lalu kembali dimarinasi dengan bumbu sebelum ditumis bersama bahan lainnya.

Jamur shiitake menjadi salah satu bahan yang memberikan karakter kuat pada hidangan. Ketika ditumis bersama bawang putih dan cabai keriting, aromanya berpadu dengan bumbu ayam yang terdiri dari kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan lada putih.

Bahan:

Bahan ayam:

500 gram dada ayam

1 sendok teh baking powder atau 1/2 sendok teh baking soda

3 sendok makan kecap asin

2 sendok makan saus tiram

1 sendok makan minyak wijen

2 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh gula

1 sendok teh lada putih

2 sendok makan maizena

Bahan tumis:

8 siung bawang putih

4 buah cabai keriting merah

100 gram jamur shiitake

Daun bawang secukupnya

Air secukupnya

Cara Pembuatan:

1. Potong dada ayam sesuai selera. Tambahkan baking powder atau baking soda, lalu diamkan selama 5-10 menit.

2. Setelah proses tersebut, cuci ayam hingga bersih dan tiriskan.

3. Marinasi ayam dengan kecap asin, saus tiram, minyak wijen, kaldu jamur, gula, lada putih, dan maizena. Aduk hingga bumbu melapisi ayam secara merata.

4. Siapkan bawang putih, cabai keriting merah, dan jamur shiitake. Potong sesuai selera.

5. Tumis bawang putih, cabai, dan jamur shiitake hingga harum.

6. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi, kemudian tumis hingga ayam matang dan bumbu tercampur rata.

7. Tuangkan sedikit air, lalu aduk dan masak hingga bumbu menyatu dengan ayam.

8. Tambahkan daun bawang, aduk sebentar, kemudian matikan api.

Cah ayam jamur shiitake bisa menjadi pilihan untuk mengolah dada ayam dengan rasa yang lebih beragam. Aroma shiitake yang khas berpadu dengan bumbu gurih dan sedikit pedas dari cabai, sementara proses marinasi membantu menghasilkan tekstur ayam yang lebih lembut.

Dikutip dari Instagram @hendrikpyong, hidangan ini juga bisa menjadi salah satu pilihan menu untuk menambah asupan protein harian. Sajikan bersama nasi hangat agar bumbu gurihnya semakin nikmat.