Resep Ayam Rebus Pedas Manis, Praktis dan Diet Friendly

JawaPos.com - Ayam bisa diolah menjadi menu sederhana tanpa harus selalu digoreng. Salah satu kreasi yang bisa dicoba adalah ayam rebus pedas manis dengan bumbu cabai, bawang, jahe, dan kecap manis yang dimasak hingga kuahnya menyusut.

Resep ayam rebus pedas manis ini dibagikan oleh akun Instagram @rimadhaniarp. Dalam unggahannya, menu tersebut disebut sebagai hidangan yang diet friendly dengan rasa pedas manis yang tetap menggugah selera.

Bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, cabai rawit, dan jahe yang dihaluskan. Setelah dicampurkan dengan air dan bumbu pelengkap, ayam dimasak dalam panci hingga bumbu meresap dan kuah menyusut.

Penggunaan kecap manis juga memberikan rasa manis sekaligus warna yang lebih pekat pada ayam. Kreator menggunakan kecap manis Pura dalam resep ini sehingga rasa pedas dari cabai berpadu dengan rasa manis gurih dari bumbu.

Bahan:

Paha ayam secukupnya

4 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 butir kemiri

10 buah cabai keriting

5 buah cabai rawit

2 cm jahe

200-300 ml air

1 sendok teh kaldu jamur

1 sendok teh garam

4 sendok makan kecap manis

Cara Pembuatan:

1. Siapkan paha ayam dan bersihkan sesuai kebutuhan.

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai keriting, cabai rawit, dan jahe hingga menjadi bumbu.

3. Masukkan bumbu halus ke dalam panci, kemudian tambahkan air, kaldu jamur, garam, dan kecap manis. Aduk hingga tercampur rata.

4. Masukkan paha ayam ke dalam panci dan pastikan ayam terbalut bumbu.

5. Tutup panci, kemudian masak selama sekitar 20 menit.

6. Setelah 20 menit, balik ayam agar bagian lainnya ikut terendam dan terkena bumbu.

7. Tutup kembali panci dan masak selama sekitar 15 menit hingga ayam matang dan kuah menyusut.

8. Setelah kuah menyusut dan bumbu meresap ke dalam ayam, angkat dan sajikan.

Ayam rebus pedas manis ini bisa menjadi pilihan lauk ketika ingin mengolah ayam dengan cara yang praktis. Bumbu cabai memberikan rasa pedas, sementara kecap manis membuat rasanya lebih manis dan gurih.

Dikutip dari Instagram @rimadhaniarp, resep ini disebut sebagai menu diet friendly yang tetap terasa enak. Dengan proses memasak menggunakan panci dan bumbu yang cukup sederhana, ayam rebus pedas manis cocok dijadikan salah satu variasi menu rumahan.