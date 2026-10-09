Pemkot Surabaya Siapkan Fasilitas Olahraga untuk Porprov Jatim 2027

Lapangan Thor jadi salah satu venue yang dibidik untuk Porprov 2027. (Dok Diskominfo Surabaya)
JawaPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai memetakan kesiapan fasilitas olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur X/2027. Sejumlah arena pertandingan ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan kompetisi sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang perlu dibenahi.
Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Indriatno Heryawan menyebut proses peninjauan dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur bersama Technical Delegate (TD) sejak Senin (28/9) lalu.
Pemkot Surabaya berupaya mengakomodasi sebanyak mungkin cabang olahraga (cabor) di berbagai fasilitas yang telah tersedia di Kota Pahlawan. “Jadi, dari total 68 cabang olahraga (cabor) sebisa mungkin kita upayakan kita tempatkan di venue-venue yang ada di Kota Surabaya,” kata Indri pada Jumat (9/10).
Berdasarkan proyeksi sementara, Porprov Jatim 2027 akan melibatkan sekitar 68 cabang olahraga, 78 disiplin olahraga, dan 1.046 nomor lomba. Besarnya jumlah pertandingan tersebut membuat Pemkot Surabaya perlu mengoptimalkan fasilitas olahraga dari berbagai pemilik dan pengelola.
Selain memanfaatkan aset milik pemerintah kota, Pemkot Surabaya turut menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, TNI, perguruan tinggi, serta pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan tempat pertandingan.
Indri menjelaskan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada menjadi langkah utama dalam persiapan Porprov mendatang. Pemkot Surabaya belum memprioritaskan pembangunan venue baru karena sebagian besar kebutuhan diupayakan dapat dipenuhi melalui arena yang tersedia, dengan sejumlah penyesuaian dan perbaikan.
“Karena sebagian sudah terbangun, mungkin hanya perbaikan-perbaikan sedikit yang harus kita lakukan. Supaya saat pelaksanaan terlihat lebih layak, lebih bagus, sehingga proper dimanfaatkan oleh teman-teman atlet dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,” ujarnya.
Sejumlah kawasan olahraga yang masuk dalam pemetaan antara lain Gelora Bung Tomo (GBT), kompleks olahraga THOR, Lapangan Dharmawangsa, Gelora 10 November, Gelanggang Remaja, serta fasilitas olahraga di kawasan Kenjeran. Kompleks GBT menjadi salah satu kawasan yang berpotensi menampung berbagai pertandingan
"Fasilitas di GBT ini mencakup arena dalam ruangan, sirkuit, lapangan sepak bola, hingga lintasan sepatu roda," katanya.
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