Resep Creamy Tofu Udon, Udon Gurih dengan Saus Tofu Lembut

Potret creamy tofu udon yang gurih, creamy, dan praktis. (instagram.com/@madeby.janicee)
JawaPos.com - Udon biasanya disajikan dengan kuah atau tumisan berbumbu. Namun, ada cara berbeda untuk menikmati mi khas Jepang ini, yaitu dengan menambahkan saus berbahan silk tofu yang lembut dan creamy.
Resep Creamy Tofu Udon ini dibagikan oleh akun Instagram @madeby.janicee. Dalam unggahannya, ia mengaku sempat ragu dengan penggunaan tahu yang tidak dimasak terlebih dahulu. Namun, setelah dicoba, perpaduan udon, daging berbumbu, dan saus tofu justru terasa nikmat hingga sausnya habis.
Saus tofu dibuat dari silk tofu, selai kacang, dan garam yang dihaluskan hingga lembut. Udon kemudian disajikan bersama tumisan daging giling berbumbu gochujang, saus tiram, dan dark soy sauce sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan creamy.
Bahan
3 bungkus udon
200 gram daging giling
4 siung bawang putih, cincang
2 batang daun bawang
3 sdm gochujang
2 sdm saus tiram
1 sdm dark soy sauce
1 sdm penyedap rasa
1 sdm lada bubuk
150 ml air
Bahan saus tofu:
2 kotak silk tofu
2 sdt selai kacang
1 sdt garam
Pelengkap:
Daun bawang secukupnya
Chili oil secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan saus tofu dengan memasukkan silk tofu, selai kacang, dan garam ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut dan creamy, kemudian sisihkan.
2. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bawang putih dan daun bawang hingga harum.
3. Masukkan daging giling, lalu masak hingga daging matang dan berubah warna.
4. Tambahkan gochujang, saus tiram, dark soy sauce, lada bubuk, dan penyedap rasa. Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan daging.
5. Tuangkan 150 ml air, kemudian masak hingga campuran daging dan bumbu mendidih. Aduk hingga kuahnya tercampur rata.
6. Siapkan udon sesuai kebutuhan, kemudian letakkan di atas piring saji.
7. Tambahkan tumisan daging berbumbu di atas udon.
8. Tuangkan saus tofu yang sudah dihaluskan di atasnya.
9. Tambahkan daun bawang dan chili oil sebagai pelengkap.
10. Sajikan creamy tofu udon selagi hangat.
Creamy tofu udon menawarkan perpaduan tekstur yang berbeda dalam satu piring. Udon yang kenyal dipadukan dengan daging giling berbumbu gochujang yang gurih dan sedikit pedas, lalu dilengkapi saus tofu yang lembut.
Penggunaan silk tofu sebagai saus juga membuat olahan udon ini berbeda dari sajian mi pada umumnya. Resep dari @madeby.janicee ini bisa dicoba untuk yang ingin membuat menu udon sederhana dengan kombinasi rasa creamy, gurih, dan pedas di rumah.
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