Baru Sepekan Masuk Sekolah, 19 Murid di Blora Dilarikan ke Puskesmas usai Santap MBG

JawaPos.com - Baru jalan sepekan usai libur sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Sendangrejo, Kecamatan Ngawen, diwarnai insiden dugaan keracunan makanan, Senin (20/7).

Sebanyak 19 siswa dilaporkan mengalami keluhan mual, muntah, dan sakit perut usai menyantap menu MBG. Walhasil, belasan siswa tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Ngawen untuk mendapatkan penanganan medis.

Dilansir dari Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group) sejumlah siswa tampak menjalani perawatan di ruang observasi Puskesmas Ngawen sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka didampingi orang tua dan guru sambil menunggu kondisi kesehatan membaik.

Guru SDN Sendangrejo, Nova Dwi, menjelaskan makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bogowanti tiba di sekolah sekitar pukul 07.00. Namun, pembagian kepada siswa baru dilakukan setelah pelaksanaan upacara.

"Setelah selesai upacara, makanan langsung dibagikan. Tidak lama kemudian beberapa anak mulai mengeluh mual, sakit perut, bahkan ada yang muntah berulang kali," ujarnya, dikutip Selasa (21/7).

Menurut Nova, pihak sekolah segera mengambil langkah cepat dengan membawa para siswa yang mengalami gejala ke Puskesmas Ngawen. Total ada 19 siswa dari kelas III, IV, dan V yang mendapatkan penanganan medis.

"Kami tidak ingin mengambil risiko, sehingga anak-anak yang menunjukkan gejala langsung kami antar ke puskesmas untuk diperiksa," katanya.