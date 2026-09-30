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Rabu, 30 September 2026 | 21.30 WIB

7 Rekomendasi Kuliner Rawon Legendaris di Surabaya Paling Favorit, Sering Jadi Incaran

Kuliner rawon di Surabaya./Magnific/ magnific - Image

Kuliner rawon di Surabaya./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Eksplorasi ragam kuliner legendaris di Surabaya selalu menghadirkan sensasi cita rasa rempah khas yang sangat memikat para pecinta masakan tradisional.

Salah satu olahan kuliner paling populer di Surabaya adalah sajian rawon dengan kuah kluwek hitam pekat nan gurih.

Keberadaan berbagai warung rawon legendaris di Kota Surabaya menjadi bukti nyata betapa kayanya warisan resep kuliner nusantara.

Kamu bisa menikmati kelezatan sajian kuliner khas Surabaya ini bersama keluarga maupun rekan saat berkunjung ke Jawa Timur.

Dilansir dari laman Lalamove dan lapispahlawan.co.id pada Rabu (30/9), berikut deretan rekomendasi kuliner rawon paling lezat di Surabaya.

1.      Rawon kalkulator

Warung makan ini sangat terkenal karena kecerdasan kasirnya dalam menghitung total harga pesanan secara cepat tanpa alat bantu.

Olahan daging sapi nan empuk disajikan bersama kuah pekat gurih serta pelengkap seperti telur asin dan kerupuk.

Kamu dapat mengunjungi kedai populer ini di kawasan Taman Bungkul dari pagi hingga menjelang dini hari tiba.

2.      Rawon setan embong malang

Editor: Hanny Suwindari
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