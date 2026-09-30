7 Rekomendasi Kuliner Rawon Legendaris di Surabaya Paling Favorit, Sering Jadi Incaran

Kuliner rawon di Surabaya./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Eksplorasi ragam kuliner legendaris di Surabaya selalu menghadirkan sensasi cita rasa rempah khas yang sangat memikat para pecinta masakan tradisional.
Salah satu olahan kuliner paling populer di Surabaya adalah sajian rawon dengan kuah kluwek hitam pekat nan gurih.
Keberadaan berbagai warung rawon legendaris di Kota Surabaya menjadi bukti nyata betapa kayanya warisan resep kuliner nusantara.
Kamu bisa menikmati kelezatan sajian kuliner khas Surabaya ini bersama keluarga maupun rekan saat berkunjung ke Jawa Timur.
Dilansir dari laman Lalamove dan lapispahlawan.co.id pada Rabu (30/9), berikut deretan rekomendasi kuliner rawon paling lezat di Surabaya.
1. Rawon kalkulator
Warung makan ini sangat terkenal karena kecerdasan kasirnya dalam menghitung total harga pesanan secara cepat tanpa alat bantu.
Olahan daging sapi nan empuk disajikan bersama kuah pekat gurih serta pelengkap seperti telur asin dan kerupuk.
Kamu dapat mengunjungi kedai populer ini di kawasan Taman Bungkul dari pagi hingga menjelang dini hari tiba.
2. Rawon setan embong malang
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022