Kuliner Khas Klaten yang Sayang Dilewatkan, Ada Soto Garing Tanpa Kuah yang Super Unik

Ilustrasi soto garing/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com - Klaten menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki beragam destinasi wisata menarik.
Selain dikenal dengan keberadaan candi Prambanan, Klaten juga memiliki berbagai lokasi umbul yang menawan dengan kesegaran mata air alami.
Salah satunya adalah soto khas Jawa Tengah yang dikenal memiliki rasa ringan dengan kuah kaldu yang gurih.
Namun, jika anda ingin menyantap sajian lain selain soto, terdapat sejumlah kuliner khas Klaten yang bisa masuk ke dalam daftar wisata kuliner anda. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (30/9) berikut kuliner khas Klaten yang wajib anda coba.
Soto garing
Soto garing Buyati merupakan kuliner legendaris di Klaten yang sudah ada sejak tahun 1973. Berbeda dengan soto kebanyakan, hidangan ini disajikan tanpa kuah yang melimpah. Sesuai namanya, soto garing atau soto kering ini hanya menggunakan sedikit kuah.
Soto garing terdiri dari nasi, tauge rebus, tahu goreng, daun seledri, potongan daging sapi. Sebagai pelengkap, hidangan tersebut diberi siraman minyak bawang, serta sedikit kuah soto yang menghasilkan cita rasa yang sangat gurih dan khas.
Tongseng Telur Bebek
Tongseng telur bebek menjadi salah satu kuliner legendaris yang dapat ditemukan di warung sate Pak Kawit Muda Klaten. Keunikan hidangan ini terletak pada penggunaan telur bebek yang membuat teksturnya semakin menarik, serta memberikan cita rasa gurih.
Warung ini masih mempertahankan metode memasak secara tradisional dengan menggunakan arang sehingga memberikan karakter tradisional yang khas. Seporsi tongseng telur bebek ini dibanderol dengan harga Rp 30.000. Selain tongseng, anda juga bisa memesan sate dengan daging kambing muda dengan potongan daging yang cukup besar.
Sate torpedo
Klaten juga sangat terkenal dengan menu sate dan tongseng telur bebeknya. Salah satu menu yang cukup unik untuk dicicipi adalah sate torpedo dari warung sate Pak Kawit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022