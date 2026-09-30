Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 30 September 2026 | 21.20 WIB

Kuliner Khas Klaten yang Sayang Dilewatkan, Ada Soto Garing Tanpa Kuah yang Super Unik

Ilustrasi soto garing/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi soto garing/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com - Klaten menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki beragam destinasi wisata menarik.

Selain dikenal dengan keberadaan candi Prambanan, Klaten juga memiliki berbagai lokasi umbul yang menawan dengan kesegaran mata air alami.

Tidak hanya destinasi wisata, Klaten juga memiliki beragam kuliner yang menarik untuk dicoba.

Salah satunya adalah soto khas Jawa Tengah yang dikenal memiliki rasa ringan dengan kuah kaldu yang gurih. 

Namun, jika anda ingin menyantap sajian lain selain soto, terdapat sejumlah kuliner khas Klaten yang bisa masuk ke dalam daftar wisata kuliner anda. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (30/9) berikut kuliner khas Klaten yang wajib anda coba.

Soto garing Buyati merupakan kuliner legendaris di Klaten yang sudah ada sejak tahun 1973. Berbeda dengan soto kebanyakan, hidangan ini disajikan tanpa kuah yang melimpah. Sesuai namanya, soto garing atau soto kering ini hanya menggunakan sedikit kuah.

Soto garing terdiri dari nasi, tauge rebus, tahu goreng, daun seledri, potongan daging sapi. Sebagai pelengkap, hidangan tersebut diberi siraman minyak bawang, serta sedikit kuah soto yang menghasilkan cita rasa yang sangat gurih dan khas.  

Tongseng telur bebek menjadi salah satu kuliner legendaris yang dapat ditemukan di warung sate Pak Kawit Muda Klaten. Keunikan hidangan ini terletak pada penggunaan telur bebek yang membuat teksturnya semakin menarik, serta memberikan cita rasa gurih.

Warung ini masih mempertahankan metode memasak secara tradisional dengan menggunakan arang sehingga memberikan karakter tradisional yang khas. Seporsi tongseng telur bebek ini dibanderol dengan harga Rp 30.000. Selain tongseng, anda juga bisa memesan sate dengan daging kambing muda dengan potongan daging yang cukup besar.

Klaten juga sangat terkenal dengan menu sate dan tongseng telur bebeknya. Salah satu menu yang cukup unik untuk dicicipi adalah sate torpedo dari warung sate Pak Kawit.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Oktober, 3.153 Produk Makanan di Jepang Naik Harga akibat Konflik Timur Tengah dan Yen Melemah - Image
Travelling

Oktober, 3.153 Produk Makanan di Jepang Naik Harga akibat Konflik Timur Tengah dan Yen Melemah

Rabu, 30 September 2026 | 17.50 WIB

Harga Bahan Makanan Naik, Begini 5 Tips Menata Stok agar Tetap Efisien dan Terlihat Penuh - Image
Lifestyle

Harga Bahan Makanan Naik, Begini 5 Tips Menata Stok agar Tetap Efisien dan Terlihat Penuh

Selasa, 29 September 2026 | 23.49 WIB

Jangan Disepelekan, 9 Jenis Makanan Ini Bisa Bikin Perut Tidak Nyaman - Image
Lifestyle

Jangan Disepelekan, 9 Jenis Makanan Ini Bisa Bikin Perut Tidak Nyaman

Senin, 28 September 2026 | 06.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore