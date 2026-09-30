Kuliner Khas Klaten yang Sayang Dilewatkan, Ada Soto Garing Tanpa Kuah yang Super Unik

JawaPos.com - Klaten menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki beragam destinasi wisata menarik.

Selain dikenal dengan keberadaan candi Prambanan, Klaten juga memiliki berbagai lokasi umbul yang menawan dengan kesegaran mata air alami.

Tidak hanya destinasi wisata, Klaten juga memiliki beragam kuliner yang menarik untuk dicoba.

Salah satunya adalah soto khas Jawa Tengah yang dikenal memiliki rasa ringan dengan kuah kaldu yang gurih.

Namun, jika anda ingin menyantap sajian lain selain soto, terdapat sejumlah kuliner khas Klaten yang bisa masuk ke dalam daftar wisata kuliner anda. Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (30/9) berikut kuliner khas Klaten yang wajib anda coba.

Soto garing

Soto garing Buyati merupakan kuliner legendaris di Klaten yang sudah ada sejak tahun 1973. Berbeda dengan soto kebanyakan, hidangan ini disajikan tanpa kuah yang melimpah. Sesuai namanya, soto garing atau soto kering ini hanya menggunakan sedikit kuah.

Soto garing terdiri dari nasi, tauge rebus, tahu goreng, daun seledri, potongan daging sapi. Sebagai pelengkap, hidangan tersebut diberi siraman minyak bawang, serta sedikit kuah soto yang menghasilkan cita rasa yang sangat gurih dan khas.

Tongseng Telur Bebek

Tongseng telur bebek menjadi salah satu kuliner legendaris yang dapat ditemukan di warung sate Pak Kawit Muda Klaten. Keunikan hidangan ini terletak pada penggunaan telur bebek yang membuat teksturnya semakin menarik, serta memberikan cita rasa gurih.

Warung ini masih mempertahankan metode memasak secara tradisional dengan menggunakan arang sehingga memberikan karakter tradisional yang khas. Seporsi tongseng telur bebek ini dibanderol dengan harga Rp 30.000. Selain tongseng, anda juga bisa memesan sate dengan daging kambing muda dengan potongan daging yang cukup besar.

Sate torpedo