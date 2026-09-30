Beats & Bites Aston Malang: Nikmati All You Can Eat Nusantara Plus Live Acoustic

JawaPos.com – Aston Malang Hotel & Conference Center menghadirkan pengalaman kuliner baru melalui promo food and beverage bertajuk "Beats & Bites" yang digelar di Saffron Restaurant. Program ini mengusung konsep all you can eat yang dipadukan secara langsung dengan hiburan live acoustic music untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin bersantap dalam suasana santai.

Melalui Beats & Bites, pengunjung dapat menikmati aneka hidangan khas Nusantara, mulai dari bakso, siomay, hingga es dawet seharga Rp 75.000 nett per orang. Perpaduan menu favorit lokal dengan alunan musik akustik tersebut dihadirkan untuk memberikan pengalaman bersantap akhir pekan yang lebih hangat dan berkesan.

General Manager Aston Malang Hotel & Conference Center Ferdian Indrayana menyampaikan bahwa Beats & Bites merupakan bagian dari langkah manajemen dalam menyajikan pengalaman kuliner yang melampaui sekadar menikmati santapan.

"Melalui Beats & Bites, kami ingin menghadirkan pengalaman bersantap yang lebih dari sekadar menikmati hidangan. Kami berharap promo ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Malang dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun orang-orang terdekat dalam suasana yang hangat dan menyenangkan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi setiap tamu yang berkunjung ke Aston Malang," ujarnya.

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Agenda kuliner ini dijadwalkan hadir rutin setiap hari Sabtu mulai pukul 19.00 hingga 22.30 WIB di Saffron Restaurant. Waktu operasional tersebut dirancang khusus bagi pengunjung maupun keluarga yang ingin menghabiskan malam akhir pekan sembari menikmati hiburan musik secara langsung.

Food & Beverage Manager Aston Malang Hotel & Conference Center Reza Fachrizqi menjelaskan bahwa konsep Beats & Bites sengaja diracik untuk menyatukan menu makanan populer dengan hiburan musik yang ramah di kantong.

"Beats & Bites kami hadirkan sebagai perpaduan antara sajian kuliner favorit dan hiburan live acoustic music yang dapat dinikmati setiap Sabtu malam di Saffron Restaurant. Dengan harga IDR 75.000 nett per orang, kami ingin memberikan pilihan bersantap yang menarik dan terjangkau, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi para tamu untuk berkumpul dan menikmati akhir pekan," ungkap Reza.

Dari dapur kuliner, sajian yang disuguhkan berfokus pada cita rasa autentik Nusantara yang telah akrab dengan lidah masyarakat. Executive Chef Aston Malang Hotel & Conference Center Aji Martoyo memastikan standar mutu dan pengolahan bahan tetap menjadi prioritas utama.