16 Kuliner Ramen Paling Juara di Surabaya yang Cocok Buat Pecinta Kuah Gurih Pedas

JawaPos.com - Kota Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner ramen juara paling beragam dan berkualitas di Indonesia.

Dari kedai ramen halal bersertifikat MUI hingga restoran bergaya bar Jepang dengan konsep unik, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap kedai menghadirkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan kaldu, topping, konsep tempat, hingga harga yang sangat bersahabat.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Kamis (21/5), berikut 16 rekomendasi kuliner ramen paling juara di Surabaya.

1. Taberu Ramen

Taberu Ramen menyajikan berbagai pilihan ramen seperti beef soya ramen, chicken soya ramen, dan shio ramen dengan mie tipis kenyal berkuah kaldu kental yang tidak melekat di lidah.

Sebagai pelengkap, tersedia sayuran, telur, dan camilan takoyaki yang bisa dipesan bersamaan untuk melengkapi santapan.