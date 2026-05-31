Sischa Widya Maharani
Minggu, 31 Mei 2026 | 20.53 WIB

Lim Ji Yeon Bongkar Masa Sulit Sebelum Terkenal, Kerja Paruh Waktu Demi Makan Ramen Favorit

Lim Ji Yeon kenang masa lalunya saat bekerja paruh waktu. (Instagram @limjjy2)

 
JawaPos.com - Aktris Lim Ji Yeon bagikan kehidupan mahasiswa disaat kondisi keuangannya terbatas. 
 
Pada program YouTube Salon Drip 2 yang dipandu Jang Do Yeon, Ji Yeon bersama Heo Nam Jun berbincang mengenai berbagai pengalaman masa lalu termasuk pekerjaan paruh waktu yang pernah dijalaninya saat kuliah.
 
Ketika ditanya mengenai pengalaman bekerja sambilan, sang aktris mengaku dirinya beberapa kali mengambil pekerjaan paruh waktu selama liburan musim panas.
 
"Saya sesekali bekerja paruh waktu selama liburan musim panas kuliah. Saya bekerja di sebuah kedai ramen," ungkapnya dilansir dari Naver.
 
Namun alasan di balik pekerjaan tersebut ternyata cukup unik, Ji Yeon menjelaskan bahwa ia awalnya merupakan pelanggan restoran tersebut dan sangat menyukai menu makan siang yang disediakan.
 
"Saya kebetulan makan di sebuah kedai ramen di Gangnam dan ketagihan dengan menu makan siang mereka. Saya sangat ingin makan siang itu sehingga saya melamar pekerjaan di sana," katanya sambil tertawa.
 
Menurutnya, salah satu hal yang membuatnya senang bekerja di sana adalah variasi makanan yang diberikan.
 
"Mereka selalu menyajikan menu yang berbeda. Kadang rasa ramen yang berbeda, kadang miso yang berbeda. Saya sangat menikmati itu," kenangnya.
 
Aktris berusia 30-an tersebut juga mengenang masa-masa ketika dirinya belum dikenal publik dan masih berjuang mengejar impian menjadi aktris profesional.
 
Selain bekerja di kedai ramen, Lim Ji Yeon juga pernah bekerja di toko burger buatan tangan.
 
"Saya juga pernah bekerja di toko burger buatan tangan. Itu karena saya masih mahasiswa dan tidak punya banyak uang saat itu," ujarnya.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
