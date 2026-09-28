Resep Burger Homemade Sat-set, Cuma Pakai 5 Bahan

Potret burger homemade sat-set yang hanya perlu 5 bahan. (Sumber: instagram.com/@sitalidah)
JawaPos.com - Ingin makan burger tanpa harus membeli di luar? Burger homemade dari @sitalidah ini bisa menjadi pilihan untuk dibuat saat ingin makanan praktis dengan bahan yang sederhana. Patty burger dibuat dari daging sapi giling yang dibumbui garam dan lada, kemudian disajikan bersama bawang bombay, roti burger, serta keju quick melt.
Dikutip dari Instagram @sitalidah, resep ini termasuk hidangan sat-set karena bahan yang digunakan cukup sedikit dan mudah ditemukan. Tidak perlu menyiapkan banyak bumbu atau topping, sehingga cocok untuk ide makan praktis di rumah.
Patty dari daging sapi giling menjadi komponen utama dalam burger ini. Setelah dibumbui, daging dapat dibentuk sesuai ukuran roti dan dimasak hingga matang. Keju quick melt kemudian memberikan tekstur lumer yang membuat burger homemade semakin menarik saat disajikan hangat.
Bahan
500 gram daging sapi giling
Garam secukupnya
Lada secukupnya
1 buah bawang bombay
Roti burger secukupnya
Keju quick melt secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan daging sapi giling dalam wadah. Tambahkan garam dan lada secukupnya, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata.
2. Ambil adonan daging, lalu bentuk menjadi patty dengan ukuran yang menyesuaikan roti burger. Jangan membuatnya terlalu tebal agar lebih mudah matang saat dimasak.
3. Iris bawang bombay sesuai selera. Masak di atas wajan hingga mulai layu dan matang.
4. Panaskan wajan, kemudian masak patty daging sapi hingga matang di kedua sisinya. Pastikan bagian tengah daging juga sudah matang sebelum diangkat.
5. Letakkan keju quick melt di atas patty yang masih panas. Biarkan beberapa saat hingga keju mulai meleleh.
6. Siapkan roti burger, kemudian susun patty dengan keju dan bawang bombay di dalamnya.
7. Tutup dengan bagian atas roti burger dan sajikan selagi hangat.
Burger homemade ini cocok untuk kamu yang ingin membuat makanan ala restoran dengan proses yang lebih sederhana. Dengan daging sapi giling sebagai patty, bawang bombay, dan keju quick melt, burger tetap terasa gurih tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.
Resep dari @sitalidah ini juga bisa dijadikan ide menu sat-set saat sedang ingin burger tetapi tidak ingin keluar rumah. Tinggal siapkan bahan-bahannya, bentuk patty, masak, lalu susun semuanya di dalam roti burger.
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