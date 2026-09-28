Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Senin, 28 September 2026 | 20.33 WIB

Resep Burger Homemade Sat-set, Cuma Pakai 5 Bahan

Potret burger homemade sat-set yang hanya perlu 5 bahan. (Sumber: instagram.com/@sitalidah) - Image

Potret burger homemade sat-set yang hanya perlu 5 bahan. (Sumber: instagram.com/@sitalidah)

JawaPos.com - Ingin makan burger tanpa harus membeli di luar? Burger homemade dari @sitalidah ini bisa menjadi pilihan untuk dibuat saat ingin makanan praktis dengan bahan yang sederhana. Patty burger dibuat dari daging sapi giling yang dibumbui garam dan lada, kemudian disajikan bersama bawang bombay, roti burger, serta keju quick melt.

Dikutip dari Instagram @sitalidah, resep ini termasuk hidangan sat-set karena bahan yang digunakan cukup sedikit dan mudah ditemukan. Tidak perlu menyiapkan banyak bumbu atau topping, sehingga cocok untuk ide makan praktis di rumah.

Patty dari daging sapi giling menjadi komponen utama dalam burger ini. Setelah dibumbui, daging dapat dibentuk sesuai ukuran roti dan dimasak hingga matang. Keju quick melt kemudian memberikan tekstur lumer yang membuat burger homemade semakin menarik saat disajikan hangat.

Bahan
500 gram daging sapi giling
Garam secukupnya
Lada secukupnya
1 buah bawang bombay
Roti burger secukupnya
Keju quick melt secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan daging sapi giling dalam wadah. Tambahkan garam dan lada secukupnya, kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata.
2. Ambil adonan daging, lalu bentuk menjadi patty dengan ukuran yang menyesuaikan roti burger. Jangan membuatnya terlalu tebal agar lebih mudah matang saat dimasak.
3. Iris bawang bombay sesuai selera. Masak di atas wajan hingga mulai layu dan matang.
4. Panaskan wajan, kemudian masak patty daging sapi hingga matang di kedua sisinya. Pastikan bagian tengah daging juga sudah matang sebelum diangkat.
5. Letakkan keju quick melt di atas patty yang masih panas. Biarkan beberapa saat hingga keju mulai meleleh.
6. Siapkan roti burger, kemudian susun patty dengan keju dan bawang bombay di dalamnya.
7. Tutup dengan bagian atas roti burger dan sajikan selagi hangat.

Burger homemade ini cocok untuk kamu yang ingin membuat makanan ala restoran dengan proses yang lebih sederhana. Dengan daging sapi giling sebagai patty, bawang bombay, dan keju quick melt, burger tetap terasa gurih tanpa membutuhkan banyak bahan tambahan.

Resep dari @sitalidah ini juga bisa dijadikan ide menu sat-set saat sedang ingin burger tetapi tidak ingin keluar rumah. Tinggal siapkan bahan-bahannya, bentuk patty, masak, lalu susun semuanya di dalam roti burger.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Resep Burger Homemade dengan Saus Garlic Parmesan, Cocok untuk Cheat Day - Image
Kuliner

Resep Burger Homemade dengan Saus Garlic Parmesan, Cocok untuk Cheat Day

Jumat, 18 September 2026 | 12.39 WIB

3 Burger Paling Enak di Jakarta Selatan yang Selalu Ramai Pengunjung, Penasaran? - Image
Kuliner

3 Burger Paling Enak di Jakarta Selatan yang Selalu Ramai Pengunjung, Penasaran?

Senin, 27 Juli 2026 | 21.43 WIB

Resep Pocket Burger, Burger Praktis dengan Isian Daging Creamy yang Bikin Nagih - Image
Kuliner

Resep Pocket Burger, Burger Praktis dengan Isian Daging Creamy yang Bikin Nagih

Kamis, 18 Juni 2026 | 02.56 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore