Resep Cheese Omelette Breakfast Wrap, Sarapan Ala Cafe yang Praktis

Potret cheese omelette breakfast wrap yang praktis untuk dijadikan sarapan atau bekal. (instagram.com/@gio.mci10)
JawaPos.com - Sarapan tidak harus selalu berupa nasi atau roti dengan isian yang itu-itu saja. Kalau ingin mencoba menu yang terasa seperti sarapan di cafe tetapi cara membuatnya tetap sederhana, cheese omelette breakfast wrap bisa jadi pilihan.
Menu ini memadukan telur omelette dengan jamur champignon, tomat cherry, bayam, dan keju yang kemudian dibungkus menggunakan tortilla. Perpaduan bahan tersebut membuat breakfast wrap terasa gurih, creamy dari keju, sekaligus lebih lengkap karena dilengkapi sayuran.
Resep cheese omelette breakfast wrap ini dibagikan oleh akun Instagram @gio.mci10. Dalam unggahannya, menu ini disebut sebagai sarapan yang gampang dibuat dan cukup mengenyangkan untuk menemani aktivitas sepanjang hari.
Selain cocok untuk sarapan di rumah, breakfast wrap juga praktis disiapkan ketika sedang terburu-buru. Isian dapat langsung dinikmati setelah matang, sehingga tidak perlu membuat banyak lauk atau pendamping lainnya.
Bahan:
1 sdm butter
1/4 buah bawang bombay
1 siung bawang putih
3-4 buah jamur champignon
8 buah tomat cherry
Bayam secukupnya
2 butir telur
1 lembar kulit tortilla
1/2 sdt garam
1/2 sdt lada hitam
Keju secukupnya
Cara Pembuatan:
1. Iris tipis bawang bombay, bawang putih, jamur champignon, dan tomat cherry. Siapkan juga bayam dan bahan lainnya.
2. Panaskan butter di atas wajan, kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.
3. Masukkan jamur champignon dan tomat cherry. Tumis hingga sayuran mulai matang.
4. Tambahkan bayam, lalu aduk sebentar hingga layu.
5. Kocok telur bersama garam dan lada hitam. Tuangkan ke dalam wajan bersama tumisan sayuran.
6. Masak telur hingga matang sambil dirapikan agar menjadi omelette.
7. Tambahkan keju secukupnya di atas omelette dan biarkan hingga keju mulai meleleh.
8. Letakkan kulit tortilla di atas omelette atau pindahkan omelette ke tortilla, kemudian lipat dan gulung hingga menjadi breakfast wrap.
9. Sajikan cheese omelette breakfast wrap selagi hangat.
Cheese omelette breakfast wrap bisa menjadi alternatif sarapan yang sederhana tetapi tetap terasa spesial. Telur dan keju memberikan rasa gurih yang familiar, sementara jamur, tomat cherry, dan bayam membuat isiannya lebih berwarna dan tidak terasa monoton.
Dikutip dari Instagram @gio.mci10, menu ini cocok untuk kamu yang ingin sarapan praktis sekaligus mengenyangkan. Dengan tortilla sebagai pembungkus, cheese omelette breakfast wrap juga mudah disantap tanpa perlu menggunakan banyak peralatan makan.
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