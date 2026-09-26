Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Oseng Tahu Telur yang Gurih dan Pedas

JawaPos.com – Mencari ide lauk sederhana untuk makan sehari-hari? Oseng tahu telur bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat tanpa membutuhkan banyak bahan.

Hidangan rumahan ini memadukan tahu yang lembut dengan telur yang gurih, kemudian dimasak bersama bumbu bercita rasa manis, asin, dan sedikit pedas. Rasanya semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, oseng tahu telur dapat dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Selain proses memasaknya praktis, hidangan ini juga bisa menjadi alternatif lauk yang cukup ekonomis untuk keluarga.

Berikut bahan dan langkah membuat oseng tahu telur yang cocok dijadikan menu harian.

Bahan-bahan 400 gram tahu putih

4 butir telur

3–4 buah cabai rawit, iris

3 sendok makan kecap asin

2 sendok makan garlic oil

4½ sendok makan kecap manis

4 sendok makan minyak goreng

Cara membuat Potong tahu putih menjadi bentuk dadu, kemudian letakkan dalam sebuah wadah.

Pecahkan telur dan kocok hingga tercampur rata. Tuangkan telur ke dalam wadah berisi potongan tahu.