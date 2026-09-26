Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 27 September 2026 | 05.25 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Oseng Tahu Telur yang Gurih dan Pedas

Resep Oseng Tahu Telur yang Enak dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Oseng Tahu Telur yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Mencari ide lauk sederhana untuk makan sehari-hari? Oseng tahu telur bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat tanpa membutuhkan banyak bahan.

Hidangan rumahan ini memadukan tahu yang lembut dengan telur yang gurih, kemudian dimasak bersama bumbu bercita rasa manis, asin, dan sedikit pedas. Rasanya semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, oseng tahu telur dapat dibuat dengan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Selain proses memasaknya praktis, hidangan ini juga bisa menjadi alternatif lauk yang cukup ekonomis untuk keluarga.

Berikut bahan dan langkah membuat oseng tahu telur yang cocok dijadikan menu harian.

Bahan-bahan

  • 400 gram tahu putih

  • 4 butir telur

  • 3–4 buah cabai rawit, iris

  • 3 sendok makan kecap asin

  • 2 sendok makan garlic oil

  • 4½ sendok makan kecap manis

  • 4 sendok makan minyak goreng

    • Cara membuat

    1. Potong tahu putih menjadi bentuk dadu, kemudian letakkan dalam sebuah wadah.

  • Pecahkan telur dan kocok hingga tercampur rata. Tuangkan telur ke dalam wadah berisi potongan tahu.

  • Panaskan minyak di dalam wajan. Setelah cukup panas, masukkan campuran tahu dan telur.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Kuahnya Segar dan Gurih, Begini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah Dibuat - Image
    Kuliner

    Kuahnya Segar dan Gurih, Begini Resep Sayur Asem Rumahan yang Mudah Dibuat

    Sabtu, 26 September 2026 | 06.33 WIB

    Lebih Praktis dan Ringan, Begini Resep Tahu Isi Sayuran Pedas dengan Air Fryer - Image
    Kuliner

    Lebih Praktis dan Ringan, Begini Resep Tahu Isi Sayuran Pedas dengan Air Fryer

    Sabtu, 26 September 2026 | 06.26 WIB

    Bikin Nasi Nambah Terus, Ini Resep Ayam Goreng Mentega Sederhana - Image
    Kuliner

    Bikin Nasi Nambah Terus, Ini Resep Ayam Goreng Mentega Sederhana

    Sabtu, 26 September 2026 | 06.19 WIB

    Terpopuler

    Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
    1

    Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

    2

    Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

    3

    Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

    4

    Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

    5

    Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

    6

    Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

    7

    Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

    8

    Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

    9

    Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

    10

    Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore