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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 06.19 WIB

Bikin Nasi Nambah Terus, Ini Resep Ayam Goreng Mentega Sederhana

Resep Ayam Goreng Mentega yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Ayam Goreng Mentega yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ayam goreng mentega bisa menjadi pilihan lauk sederhana untuk menemani berbagai waktu makan. Perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma mentega membuat hidangan ini terasa begitu menggugah selera.

Potongan ayam yang digoreng hingga matang kemudian dilapisi saus berbumbu memberikan sensasi rasa yang kaya. Ditambah bawang putih dan bawang bombai, aromanya semakin harum dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Menariknya, hidangan ini tidak membutuhkan bahan yang sulit ditemukan. Proses memasaknya pun cukup praktis sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin menyiapkan lauk rumahan tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng mentega yang sederhana dan cocok dijadikan menu lauk sehari-hari.

Bahan-bahan

  • 500 gram paha ayam

  • ½ sdt garam

  • ½ sdt lada bubuk

  • ¼ sdt penyedap rasa

  • 2 sdm tepung maizena

  • 2 sdm kecap Inggris

    • Bahan saus mentega

    • 2 sdm margarin

  • ½ buah bawang bombai

  • 3 siung bawang putih

  • 3 sdm kecap Inggris

  • 2 sdm kecap manis

  • 1 sdm saus sambal

  • Garam secukupnya

  • Penyedap rasa secukupnya

  • Lada bubuk secukupnya

    • Cara membuat

    Pertama, potong paha ayam menjadi beberapa bagian berukuran kecil. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, lada, maizena, kecap Inggris, serta sedikit perasan jeruk nipis atau cuka. Aduk sampai seluruh bagian ayam terlapisi bumbu.

    Diamkan ayam yang sudah dibumbui selama sekitar 30 menit hingga 2 jam agar bumbunya lebih meresap. Sambil menunggu, iris tipis bawang bombai dan memarkan bawang putih.

    Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan potongan ayam yang telah dimarinasi, kemudian goreng hingga matang dan berwarna kecokelatan. Setelah matang, angkat ayam dan tiriskan.

    Selanjutnya, siapkan saus mentega. Masukkan margarin ke dalam wajan, lalu tumis bawang putih hingga harum. Tambahkan bawang bombai dan masak sampai teksturnya mulai layu.

    Tuangkan kecap Inggris, kecap manis, dan saus sambal. Bumbui dengan garam, penyedap rasa, serta lada sesuai selera. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian tambahkan sedikit air.

    Setelah saus mulai menyatu, masukkan ayam goreng ke dalam wajan. Aduk perlahan sampai saus melapisi seluruh permukaan ayam dan bumbunya meresap. Masak sebentar, lalu matikan api.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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