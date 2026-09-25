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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 06.26 WIB

Lebih Praktis dan Ringan, Begini Resep Tahu Isi Sayuran Pedas dengan Air Fryer

Resep Tahu Isi Sayuran Pedas yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Tahu Isi Sayuran Pedas yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Tahu isi merupakan salah satu gorengan yang mudah disukai. Bagian luarnya yang renyah berpadu dengan sayuran berbumbu gurih dan sensasi pedas, sehingga cocok dijadikan camilan untuk berbagai kesempatan.

Kali ini, tahu isi dibuat dengan cara yang lebih praktis menggunakan air fryer. Penggunaan alat tersebut membantu mengurangi pemakaian minyak sekaligus menghasilkan tahu dengan tekstur garing di bagian luar dan isian sayuran yang lezat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep tahu isi sayuran pedas yang bisa menjadi pilihan camilan keluarga maupun hidangan untuk menyambut tamu.

Bahan Tahu Isi

  • 10 buah tahu kuning

  • 100 gram tauge

  • 100 gram wortel, potong korek api

  • 100 gram kol, iris tipis

  • 7 buah cabai rawit merah

  • 15 buah cabai keriting

  • 3 siung bawang merah

  • 2 siung bawang putih

  • 1 batang daun bawang, iris

  • ½ sdt garam

  • 1 sdm gula pasir

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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