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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.27 WIB

Kuah Petisnya Bikin Nagih, Begini Resep Telur Petis Khas Jawa Timur

Resep Telur Petis Khas Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah. (freepik.com) - Image

Resep Telur Petis Khas Jawa Timur yang Mudah Dibuat di Rumah. (freepik.com)

JawaPos.com - Telur petis menjadi salah satu hidangan rumahan yang cukup populer di Jawa Timur. Perpaduan telur rebus dengan bumbu petis menghasilkan cita rasa gurih, manis, asin, serta aroma rempah yang khas.

Selain rasanya yang menggugah selera, cara membuat telur petis juga tergolong sederhana. Hidangan ini bisa disajikan sebagai lauk sehari-hari maupun menu spesial ketika makan bersama keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, telur petis khas Jawa Timur dapat dibuat menggunakan telur rebus yang dimasak bersama bumbu rempah dan petis udang hingga kuahnya meresap.

Berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 20 butir telur ayam yang sudah direbus dan dikupas

  • 1 liter air

  • 2 batang serai, memarkan

  • 3 buah temu kunci, memarkan

  • 5 lembar daun jeruk purut

  • 100 gram petis udang premium

  • 15 buah cabai rawit utuh

  • 2 sdt garam

  • 1 sdt kaldu jamur

  • 1 sdt gula pasir

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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