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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 25 September 2026 | 23.05 WIB

Renyah dan Gurih, Begini Cara Membuat Kroket Kentang Kari Isi Keju

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan) - Image

Resep Kroket Kentang Kari yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Kroket menjadi salah satu camilan yang banyak disukai karena perpaduan teksturnya yang renyah di bagian luar dan lembut ketika digigit.

Jika biasanya kroket dibuat dengan isian yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba variasi kroket kentang dengan bumbu kari dan keju sebagai isiannya. Kentang yang lembut berpadu dengan aroma rempah kari, kemudian dilengkapi keju yang meleleh saat disantap.

Camilan ini cocok dihidangkan untuk menemani waktu bersantai, disajikan sebagai kudapan keluarga, maupun dijadikan inspirasi untuk berjualan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kroket kentang kari isi keju yang praktis dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

Bahan utama:

  • 35 gram atau 1 blok curry roux

  • 70 gram sosis

  • 1 sendok teh gula pasir

    • Bahan pelapis:

    • 2 butir telur

  • 1/8 sendok teh garam

  • 1/8 sendok teh merica

  • Tepung terigu protein sedang secukupnya

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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