Renyah dan Gurih, Begini Cara Membuat Kroket Kentang Kari Isi Keju

JawaPos.com – Kroket menjadi salah satu camilan yang banyak disukai karena perpaduan teksturnya yang renyah di bagian luar dan lembut ketika digigit.

Jika biasanya kroket dibuat dengan isian yang itu-itu saja, Anda bisa mencoba variasi kroket kentang dengan bumbu kari dan keju sebagai isiannya. Kentang yang lembut berpadu dengan aroma rempah kari, kemudian dilengkapi keju yang meleleh saat disantap.

Camilan ini cocok dihidangkan untuk menemani waktu bersantai, disajikan sebagai kudapan keluarga, maupun dijadikan inspirasi untuk berjualan.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kroket kentang kari isi keju yang praktis dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan Bahan utama:

400 gram kentang, kupas

35 gram atau 1 blok curry roux

70 gram sosis

1 sendok teh gula pasir

Bahan pelapis:

2 butir telur

1/8 sendok teh garam

1/8 sendok teh merica