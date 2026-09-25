Resep Dadar Jagung, Gurih Harum dengan Kencur dan Daun Jeruk

JawaPos.com - Dadar jagung dan bakwan jagung sering dianggap sebagai makanan yang sama. Padahal, bagi sebagian orang, keduanya punya karakter yang berbeda, termasuk dari cara mengolah jagung dan komposisi adonannya. Salah satu yang bisa dicoba adalah dadar jagung dengan rasa gurih dan aroma rempah yang cukup kuat.
Resep dadar jagung ini dibagikan oleh akun Instagram @mardatillahika. Menggunakan jagung manis sebagai bahan utama, adonannya juga dilengkapi bawang putih, bawang merah, cabai merah, ketumbar, kencur, dan daun jeruk. Perpaduan bahan tersebut membuat dadar jagung tidak hanya mengandalkan rasa manis alami dari jagung.
Untuk membuat adonannya, jagung dicampur dengan bumbu dan bahan pengikat berupa telur serta tepung. Setelah tercampur rata, adonan kemudian digoreng hingga matang. Hasil akhirnya cocok disantap sebagai lauk maupun camilan dengan rasa gurih dan aroma rempah yang khas.
Bahan
3 buah jagung manis
7 siung bawang putih
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