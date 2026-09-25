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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 25 September 2026 | 21.09 WIB

Resep Dadar Jagung, Gurih Harum dengan Kencur dan Daun Jeruk

Potret dadar jagung yang kaya bumbu dan rempah, cocok dijadikan lauk rumahan


JawaPos.com - Dadar jagung dan bakwan jagung sering dianggap sebagai makanan yang sama. Padahal, bagi sebagian orang, keduanya punya karakter yang berbeda, termasuk dari cara mengolah jagung dan komposisi adonannya. Salah satu yang bisa dicoba adalah dadar jagung dengan rasa gurih dan aroma rempah yang cukup kuat.

Resep dadar jagung ini dibagikan oleh akun Instagram @mardatillahika. Menggunakan jagung manis sebagai bahan utama, adonannya juga dilengkapi bawang putih, bawang merah, cabai merah, ketumbar, kencur, dan daun jeruk. Perpaduan bahan tersebut membuat dadar jagung tidak hanya mengandalkan rasa manis alami dari jagung.

Untuk membuat adonannya, jagung dicampur dengan bumbu dan bahan pengikat berupa telur serta tepung. Setelah tercampur rata, adonan kemudian digoreng hingga matang. Hasil akhirnya cocok disantap sebagai lauk maupun camilan dengan rasa gurih dan aroma rempah yang khas.

Bahan
3 buah jagung manis
7 siung bawang putih

5 siung bawang merah
2 buah cabai merah besar
½ sdt ketumbar
1 ruas kencur
3 lembar daun jeruk
1 butir telur
4-5 sdm tepung
1 sdt gula
1 sdt garam
Penyedap secukupnya
Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan
1. Siapkan jagung manis, kemudian pipil atau serut jagung sesuai tekstur yang diinginkan. Sisihkan dalam wadah.
2. Siapkan bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, ketumbar, kencur, dan daun jeruk. Haluskan bahan-bahan tersebut hingga menjadi bumbu.
3. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah berisi jagung. Tambahkan gula, garam, dan penyedap secukupnya.
4. Pecahkan satu butir telur ke dalam adonan, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan tepung. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan adonan dapat dibentuk untuk digoreng.
5. Panaskan minyak dalam wajan. Ambil adonan jagung secukupnya, lalu masukkan ke dalam minyak panas dan pipihkan.
6. Goreng dadar jagung hingga bagian bawahnya matang dan berwarna kecokelatan. Balik perlahan, kemudian masak sisi lainnya hingga matang merata.
7. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lakukan hingga seluruh adonan habis.
8. Dadar jagung siap disajikan. Nikmati selagi hangat sebagai lauk pendamping nasi atau camilan.

Dadar jagung dari @mardatillahika ini bisa menjadi pilihan bagi yang ingin menikmati olahan jagung dengan bumbu yang lebih harum. Jagung manis memberikan rasa yang khas, sementara kencur, ketumbar, dan daun jeruk membuat aromanya semakin terasa.

Soal dadar jagung dan bakwan jagung, penyebutan keduanya memang bisa berbeda-beda tergantung daerah dan kebiasaan keluarga. Namun, kalau kamu termasuk tim dadar jagung, resep ini bisa jadi salah satu versi yang layak dicoba di rumah. Apalagi bahan-bahannya sederhana dan proses membuatnya juga cukup mudah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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