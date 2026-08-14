Kepala SPPG di Karanganyar Mual dan Muntah usai Cicipi MBG, Makanan Batal Didistribusikan

Ilustrasi aktivitas di sebuah dapur MBG. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jati, Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, Abra Yodha Raya, mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mencicipi menu ayam rempah yang akan digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dilansir Radar Kudus (Jawa Pos Group), peristiwa tersebut berlangsung pada Rabu (12/8/2026). Sebelum makanan dibagikan, tim dapur lebih dulu menemukan aroma yang tidak biasa dari olahan ayam.
"Awalnya mendapat laporan dari tim dapur mengenai ayam rempah yang muncul bau mencurigakan. Saya cicipi makanan MBG sebelum didistribusikan pada siswa," kata Abra, Rabu (12/8).
Bau tersebut dinilai cukup mencurigakan sehingga kepala SPPG, ahli gizi, dan sejumlah petugas melakukan pemeriksaan organoleptik.
Abra kemudian ikut mencicipi makanan tersebut. Meski rasa ayam masih terasa enak karena tertutup bumbu rempah, aromanya justru dianggap tidak normal.
Dalam penilaian organoleptik dengan skala 1 sampai 5, menu tersebut mendapat nilai 2 sehingga dinilai tidak layak untuk didistribusikan.
Tak lama setelah mencicipinya, Abra mengaku mengalami mual, muntah, dan pusing. Namun, ia menyebut dirinya menjadi satu-satunya orang dari sekitar 10 orang yang ikut mencicipi yang mengalami keluhan tersebut.
"Yang terdampak saya. Saya tadi tiga kali, cuma muntah saja. Saya terus ambil langkah daripada terjadi apa-apa, makanan batch kedua tidak didistribusikan," ujarnya.
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Jawa Pos
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