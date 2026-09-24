Resep Claypot Fish Porridge, Bubur Ikan Hangat dari Nasi Sisa

JawaPos.com - Punya nasi putih sisa atau nasi semalam di rumah? Jangan buru-buru dibuang. Nasi tersebut bisa diolah menjadi claypot fish porridge, bubur ikan hangat yang sederhana tetapi punya rasa gurih dan aroma rempah yang nyaman disantap.

Resep claypot fish porridge ini dibagikan oleh akun Instagram @cook.n.plate. Konsepnya cukup sederhana, yaitu memasak nasi putih atau nasi semalam bersama fillet ikan dalam claypot atau panci hingga teksturnya berubah menjadi bubur yang lembut. Tambahan jahe, bawang putih, minyak wijen, dan daun bawang membuat aromanya semakin harum.

Olahan seperti ini juga cocok untuk yang sedang mencari ide untuk menghabiskan nasi sisa. Tidak perlu banyak bahan tambahan, cukup siapkan ikan fillet favorit dan beberapa bumbu sederhana. Kuah kaldu yang digunakan juga bisa disesuaikan, baik menggunakan stock maupun dashi.

Bahan

Bahan utama:

Fillet ikan secukupnya

1 mangkuk nasi putih atau nasi semalam

Daun bawang, iris tipis

Jahe, parut

Bawang putih, parut atau haluskan

Minyak wijen secukupnya

Bahan marinasi ikan:

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Bahan kuah dan bumbu:

Kaldu atau dashi secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Kaldu ayam secukupnya

Bahan pelengkap:

Daun bawang

Daun ketumbar

Bawang merah goreng

Cara Pembuatan

1. Siapkan fillet ikan, kemudian potong sesuai ukuran yang diinginkan. Lumuri ikan dengan garam dan lada secukupnya, lalu diamkan sebentar agar bumbu meresap.

2. Siapkan nasi putih atau nasi semalam. Nasi sisa dapat langsung digunakan sebagai bahan utama untuk membuat bubur sehingga teksturnya bisa lebih cepat berubah saat dimasak bersama kuah.

3. Panaskan claypot atau panci yang akan digunakan. Masukkan nasi, kemudian tuangkan stock atau dashi secukupnya hingga nasi terendam dan dapat dimasak menjadi bubur.

4. Tambahkan jahe parut, bawang putih, serta daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk perlahan agar bahan tercampur dengan nasi dan aroma bumbu mulai keluar.

5. Masak nasi dengan kuah hingga teksturnya semakin lembut dan menyerupai bubur. Aduk sesekali agar nasi tidak menempel di dasar panci.

6. Setelah tekstur bubur mulai terbentuk, masukkan fillet ikan yang sudah dimarinasi. Masak hingga ikan matang dan teksturnya mudah disobek.

7. Bumbui bubur menggunakan garam, lada, dan kaldu ayam sesuai selera. Jika menggunakan dashi sebagai kuah, rasa gurihnya juga akan memberikan karakter yang berbeda pada bubur.

8. Menjelang disajikan, tambahkan sedikit minyak wijen untuk memberikan aroma yang lebih harum. Aduk perlahan agar minyak wijen tercampur tanpa membuat potongan ikan hancur.

9. Sajikan claypot fish porridge dalam keadaan hangat. Tambahkan daun bawang, daun ketumbar, dan bawang merah goreng sebagai pelengkap.

Claypot fish porridge dari @cook.n.plate ini menunjukkan bahwa nasi sisa juga bisa diolah menjadi menu baru yang menarik. Tekstur nasi yang dimasak bersama kaldu menjadi lembut, sementara fillet ikan memberikan tambahan rasa gurih yang cocok dipadukan dengan aroma jahe, bawang putih, dan minyak wijen.

Menu ini juga bisa menjadi pilihan saat ingin menyantap sesuatu yang hangat dan sederhana. Tinggal menggunakan jenis ikan fillet yang disukai dan menyesuaikan bumbu kuah dengan bahan yang tersedia di rumah, nasi sisa pun bisa berubah menjadi semangkuk bubur ikan yang comforting.