Tak Perlu Beli, Begini Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Mudah Dibuat

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Bikin Ketagihan
JawaPos.com – Pecel lele menjadi salah satu hidangan yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu yang populer adalah pecel lele khas Lamongan, Jawa Timur, yang terkenal dengan perpaduan lele goreng dan sambalnya yang gurih serta pedas.
Menu sederhana ini biasanya disajikan bersama nasi putih, tahu, tempe, lalapan, dan perasan jeruk limau. Lele yang digoreng hingga matang memberikan tekstur gurih, sementara sambal khas Lamongan menjadi pelengkap yang membuat cita rasanya semakin kuat.
Bagi yang ingin menikmati pecel lele ala Lamongan tanpa harus membeli di luar, hidangan ini ternyata dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan yang bisa dicoba di rumah.
1 kg ikan lele
5 siung bawang putih
4 cm kunyit
4 cm jahe
½ sendok makan lada putih butiran
1 sendok makan ketumbar
150 ml air
1 sendok makan garam
½ sendok makan penyedap
2 siung bawang putih
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022