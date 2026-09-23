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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 24 September 2026 | 05.43 WIB

Tak Perlu Beli, Begini Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Mudah Dibuat

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Bikin Ketagihan - Image

Resep Pecel Lele Khas Lamongan yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Pecel lele menjadi salah satu hidangan yang mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu yang populer adalah pecel lele khas Lamongan, Jawa Timur, yang terkenal dengan perpaduan lele goreng dan sambalnya yang gurih serta pedas.

Menu sederhana ini biasanya disajikan bersama nasi putih, tahu, tempe, lalapan, dan perasan jeruk limau. Lele yang digoreng hingga matang memberikan tekstur gurih, sementara sambal khas Lamongan menjadi pelengkap yang membuat cita rasanya semakin kuat.

Bagi yang ingin menikmati pecel lele ala Lamongan tanpa harus membeli di luar, hidangan ini ternyata dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang cukup mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep pecel lele khas Lamongan yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Marinasi Lele

  • 1 kg ikan lele

  • 5 siung bawang putih

  • 4 cm kunyit

  • 4 cm jahe

  • ½ sendok makan lada putih butiran

  • 1 sendok makan ketumbar

  • 150 ml air

  • 1 sendok makan garam

  • ½ sendok makan penyedap

    • Bahan Sambal Lamongan

    • 2 siung bawang putih

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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