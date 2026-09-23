Rasanya Gurih, Begini Resep Telur Barendo Khas Padang

JawaPos.com – Telur barendo merupakan salah satu menu khas Padang yang populer karena rasanya gurih dan tekstur yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam.

Tidak heran kalau lauk sederhana ini sering jadi favorit di rumah makan Padang dan bikin banyak orang ketagihan.

Ada kabar baik bagi kamu yang ingin mencoba membuat menu telur barendo sendiri di rumah, cara membuat telur barendo ini sangat mudah dan bisa dicoba langsung di rumah.

Hidangan ini cocok banget dijadikan sebagai lauk pelengkap nasi hangat, apalagi ditambah dengan sambal khas Minang yang pedasnya bikin menggugah selera makan meningkat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat telur barendo khas Padang yang gurihnya bikin ketagihan.

Bahan-bahan untuk membuat telur barendo khas Padang:

· 3 butir telur ayam

· 3 siung bawang merah

· ¼ sdt kaldu ayam bubuk