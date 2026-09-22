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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 05.54 WIB

Resep Rahang Tuna Bakar Sambal Arang, Juicy di Dalam dan Smoky di Luar

Resep Rahang Tuna Sambal Arang yang Bikin Nagih - Image

Resep Rahang Tuna Sambal Arang yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Manado dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan kuliner laut dengan cita rasa kuat. Beragam hidangan seafood khas daerah ini biasanya hadir dengan bumbu pedas, aromatik, dan menggugah selera.

Salah satu sajian yang menarik untuk dicoba adalah rahang tuna sambal arang. Bagian rahang tuna yang dikenal memiliki tekstur lembut dan juicy dipadukan dengan sambal rica yang mendapatkan sentuhan aroma smoky dari arang.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, rahang tuna sambal arang dapat dibuat dengan beberapa bahan sederhana. Sajian ini juga dilengkapi sambal dabu-dabu kecap sehingga memberikan perpaduan rasa pedas, gurih, segar, dan manis dalam satu hidangan.

Bahan Rahang Tuna

  • 3 potong atau sekitar 1,5 kg rahang tuna

  • 2 buah jeruk nipis

  • 2 sendok teh garam

  • 1 sendok teh merica

    • Bahan Sambal Rica Arang

    • 35 gram bawang merah

  • 6 siung bawang putih

  • 55 gram cabai rawit merah

  • 2 cm jahe

  • 2 batang serai berukuran kecil

  • 120 ml minyak

  • 1–2 sendok makan air

  • ¾ sendok teh garam

  • ½ sendok teh penyedap

  • ½ sendok teh gula pasir, opsional

    • Bahan Sambal Dabu-Dabu Kecap

    • 3 siung bawang merah

  • ½ buah tomat merah

  • 1 buah tomat hijau

  • 7 buah cabai rawit merah

  • 4 sendok makan kecap manis

  • 1 buah jeruk limau

  • ⅛ sendok teh garam

    • Bahan Olesan

    • 3 sendok makan margarin

  • 2 siung bawang putih

  • 2 sendok makan kecap manis

  • 1 sendok makan saus tiram

    • Pelengkap

    • Nasi putih

  • Timun

  • Jeruk limau

    • Cara Membuat Rahang Tuna Sambal Arang

    Pertama, belah rahang tuna menjadi dua bagian. Lumuri ikan dengan garam, merica, dan air perasan jeruk nipis. Diamkan selama beberapa saat agar bumbu meresap sekaligus membantu mengurangi aroma amis.

    Untuk membuat dabu-dabu kecap, buang bagian biji tomat kemudian potong tomat merah dan hijau menjadi bentuk dadu. Iris tipis bawang merah dan cabai rawit.

    Campurkan seluruh bahan tersebut dengan kecap manis dan air jeruk limau. Tambahkan sedikit garam, kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata.

    Selanjutnya, siapkan sambal rica. Iris bagian putih serai dan potong jahe. Masukkan bawang putih, serai, serta jahe ke dalam food chopper, kemudian haluskan. Tambahkan bawang merah dan cabai rawit, lalu proses kembali hingga teksturnya sesuai.

    Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tumis sampai harum dan matang. Berikan garam, penyedap, serta gula pasir jika digunakan. Aduk rata, lalu tambahkan sedikit air dan masak sebentar.

    Untuk mendapatkan aroma khas sambal arang, panaskan arang menggunakan blow torch atau di atas kompor. Masukkan beberapa potong arang panas ke dalam sambal rica, kemudian tutup wadah dan diamkan beberapa saat agar aroma asap meresap. Setelah itu, keluarkan arangnya.

    Berikutnya, siapkan rahang tuna untuk dibakar. Letakkan bagian yang lebih keras di bawah saat proses awal pemanggangan. Campurkan margarin dengan bawang putih parut, lalu oleskan secara merata ke seluruh permukaan tuna.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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