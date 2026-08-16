Resep Rahang Tuna Bakar Sambal Arang, Cocok untuk Menu Makan Bersama

Resep Rahang Tuna Sambal Arang yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Manado tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang identik dengan cita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah.
Salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba adalah rahang tuna sambal arang. Bagian rahang ikan tuna memiliki tekstur daging yang lembut dan juicy sehingga cocok diolah dengan cara dibakar.
Keistimewaan menu ini terletak pada sambal rica yang diberi aroma asap dari arang panas. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa pedas dengan sentuhan smoky yang khas.
Hidangan ini juga semakin nikmat ketika disajikan bersama dabu-dabu kecap, nasi putih, dan lalapan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat rahang tuna sambal arang yang bisa dicoba di rumah.
1. Marinasi ikan
Belah rahang tuna menjadi dua bagian. Lumuri seluruh permukaannya menggunakan garam, merica, dan air perasan jeruk nipis.
Pastikan bumbu merata hingga ke bagian daging. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sekaligus membantu mengurangi aroma amis pada ikan.
2. Siapkan dabu-dabu kecap
Buang bagian biji tomat, kemudian potong tomat merah dan tomat hijau menjadi bentuk dadu.
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Jawa Pos
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