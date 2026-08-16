Resep Rahang Tuna Bakar Sambal Arang, Cocok untuk Menu Makan Bersama

JawaPos.com – Manado tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner yang identik dengan cita rasa pedas, gurih, dan kaya rempah.

Salah satu hidangan yang menarik untuk dicoba adalah rahang tuna sambal arang. Bagian rahang ikan tuna memiliki tekstur daging yang lembut dan juicy sehingga cocok diolah dengan cara dibakar.

Keistimewaan menu ini terletak pada sambal rica yang diberi aroma asap dari arang panas. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa pedas dengan sentuhan smoky yang khas.

Hidangan ini juga semakin nikmat ketika disajikan bersama dabu-dabu kecap, nasi putih, dan lalapan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat rahang tuna sambal arang yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Rahang Tuna 3 buah atau sekitar 1,5 kg rahang tuna

2 buah jeruk nipis

2 sendok teh garam

1 sendok teh merica Bahan Sambal Rica Arang 35 gram bawang merah

6 siung bawang putih

55 gram cabai rawit merah

2 cm jahe

2 batang serai ukuran kecil

120 ml minyak

1–2 sendok makan air

¾ sendok teh garam

½ sendok teh penyedap rasa

½ sendok teh gula pasir, opsional Bahan Dabu-Dabu Kecap 3 siung bawang merah

½ buah tomat merah

1 buah tomat hijau

7 buah cabai rawit merah

4 sendok makan kecap manis

1 buah jeruk limau

⅛ sendok teh garam Bahan Olesan 3 sendok makan margarin

2 siung bawang putih

2 sendok makan kecap manis

1 sendok makan saus tiram Pelengkap Nasi putih

Timun

Jeruk limau Cara Membuat Rahang Tuna Sambal Arang 1. Marinasi ikan

Belah rahang tuna menjadi dua bagian. Lumuri seluruh permukaannya menggunakan garam, merica, dan air perasan jeruk nipis.

Pastikan bumbu merata hingga ke bagian daging. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sekaligus membantu mengurangi aroma amis pada ikan.

2. Siapkan dabu-dabu kecap