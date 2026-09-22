Resep Ayam Goreng Mentega, Menu Rumahan Simpel yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Ayam goreng mentega menjadi salah satu menu rumahan yang cocok untuk hampir setiap waktu makan. Perpaduan ayam dengan saus bercita rasa manis, gurih, dan aroma mentega membuat lauk sederhana ini terasa semakin nikmat ketika disantap bersama nasi putih.

Dikutip dari Instagram @gio.mci10, resep ayam goreng mentega ini disebut sebagai menu yang minim usaha tetapi tetap punya rasa yang menggugah selera. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana, terutama untuk bagian sausnya yang memadukan beberapa bumbu sehari-hari.

Ayam menjadi bahan utama yang kemudian disajikan bersama nasi putih. Sementara itu, saus dibuat dari bawang bombay, bawang putih, kecap manis, kecap Inggris, saus tiram, margarin, dan beberapa bahan pelengkap lainnya.

Kombinasi kecap manis dan saus tiram memberikan rasa gurih sekaligus manis pada saus. Kecap Inggris menambahkan karakter rasa yang berbeda, sedangkan margarin membuat aroma saus semakin harum.

Salah satu bahan yang juga menarik adalah jeruk limau. Perasan jeruk limau dapat memberikan sentuhan segar yang menyeimbangkan rasa gurih dan manis dari saus ayam goreng mentega.

Karena bahan dan bumbunya relatif mudah ditemukan, menu ini bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak ayam tanpa proses yang terlalu rumit. Resep dari @gio.mci10 juga cocok dijadikan inspirasi lauk sehari-hari untuk disantap bersama nasi putih hangat.

Bahan

Bahan utama:

1,5-2 pack ayam

Nasi putih secukupnya

Bahan saus:

1/2 buah bawang bombay, iris

3 siung bawang putih, digeprek

4,5 sdm kecap manis

1,5 sdm kecap Inggris

2,5 sdm saus tiram

Kaldu ayam bubuk secukupnya

Gula secukupnya

1 sdm margarin

1 buah jeruk limau

2 sdm minyak goreng

Cara Pembuatan

1. Siapkan ayam, kemudian bersihkan dan potong sesuai selera.

2. Panaskan minyak goreng, lalu masak ayam hingga matang dan bagian luarnya kecokelatan. Angkat dan sisihkan.

3. Siapkan wajan, kemudian masukkan minyak goreng dan margarin.

4. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

5. Masukkan kecap manis, kecap Inggris, dan saus tiram. Aduk hingga seluruh bahan tercampur.

6. Tambahkan kaldu ayam bubuk dan gula secukupnya. Aduk kembali hingga bumbu merata.

7. Masukkan ayam yang sudah dimasak ke dalam saus.

8. Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut saus mentega.

9. Peras jeruk limau ke dalam masakan, lalu aduk sebentar hingga tercampur.

10. Sajikan ayam goreng mentega bersama nasi putih hangat.