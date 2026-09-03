Tak Perlu Ribet, Begini Resep Ayam Goreng Mentega untuk Makan Bersama Keluarga

Resep Ayam Goreng Mentega yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk makan siang atau malam? Ayam goreng mentega bisa menjadi pilihan sederhana yang menggugah selera.
Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma mentega yang khas. Potongan ayam yang digoreng hingga matang kemudian dimasak kembali bersama bumbu membuat rasanya semakin meresap.
Menariknya, ayam goreng mentega dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga cocok bagi kamu yang ingin mencoba menu rumahan praktis.
Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat ayam goreng mentega yang bisa menjadi pilihan lauk untuk keluarga.
Potong daging ayam bagian paha menjadi beberapa bagian berukuran kecil agar lebih mudah matang dan bumbu dapat meresap.
Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, tepung maizena, kecap Inggris, serta perasan jeruk nipis atau sedikit cuka.
Aduk seluruh bahan hingga bumbu membaluri potongan ayam secara merata. Diamkan selama sekitar 30 menit hingga 2 jam agar bumbunya lebih meresap.
Sambil menunggu ayam dimarinasi, iris tipis bawang bombai dan memarkan bawang putih.
Panaskan minyak dalam wajan. Setelah cukup panas, masukkan potongan ayam dan goreng sampai matang serta bagian luarnya berwarna kecokelatan.
Angkat ayam yang sudah matang, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.
Untuk membuat saus mentega, gunakan wajan dan masukkan margarin. Biarkan margarin meleleh, kemudian tumis bawang putih hingga harum.
Masukkan irisan bawang bombai. Tumis sampai bawang mulai layu dan aromanya keluar.
Tuangkan kecap Inggris, kecap manis, dan saus sambal. Bumbui dengan garam, penyedap rasa, serta lada bubuk sesuai selera.
Tambahkan sedikit air, kemudian aduk hingga seluruh bumbu tercampur dan saus mulai mendidih.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya
Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa