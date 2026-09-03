Tak Perlu Ribet, Begini Resep Ayam Goreng Mentega untuk Makan Bersama Keluarga

JawaPos.com – Bingung menentukan menu lauk untuk makan siang atau malam? Ayam goreng mentega bisa menjadi pilihan sederhana yang menggugah selera.

Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma mentega yang khas. Potongan ayam yang digoreng hingga matang kemudian dimasak kembali bersama bumbu membuat rasanya semakin meresap.

Menariknya, ayam goreng mentega dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang relatif mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit sehingga cocok bagi kamu yang ingin mencoba menu rumahan praktis.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep dan cara membuat ayam goreng mentega yang bisa menjadi pilihan lauk untuk keluarga.

Bahan ayam 500 gram daging ayam bagian paha

1/2 sendok teh garam

1/2 sendok teh lada bubuk

1/4 sendok teh penyedap rasa

2 sendok makan tepung maizena

2 sendok makan kecap Inggris

Perasan jeruk nipis atau sedikit cuka secukupnya Bahan saus mentega 2 sendok makan margarin

1/2 buah bawang bombai

3 siung bawang putih

3 sendok makan kecap Inggris

2 sendok makan kecap manis

1 sendok makan saus sambal

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya Cara membuat ayam goreng mentega Potong daging ayam bagian paha menjadi beberapa bagian berukuran kecil agar lebih mudah matang dan bumbu dapat meresap.

Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, lada bubuk, tepung maizena, kecap Inggris, serta perasan jeruk nipis atau sedikit cuka.

Aduk seluruh bahan hingga bumbu membaluri potongan ayam secara merata. Diamkan selama sekitar 30 menit hingga 2 jam agar bumbunya lebih meresap.

Sambil menunggu ayam dimarinasi, iris tipis bawang bombai dan memarkan bawang putih.

Panaskan minyak dalam wajan. Setelah cukup panas, masukkan potongan ayam dan goreng sampai matang serta bagian luarnya berwarna kecokelatan.

Angkat ayam yang sudah matang, kemudian tiriskan agar minyak berlebih berkurang.

Untuk membuat saus mentega, gunakan wajan dan masukkan margarin. Biarkan margarin meleleh, kemudian tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan irisan bawang bombai. Tumis sampai bawang mulai layu dan aromanya keluar.

Tuangkan kecap Inggris, kecap manis, dan saus sambal. Bumbui dengan garam, penyedap rasa, serta lada bubuk sesuai selera.