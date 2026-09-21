Bikin di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Mentega yang Praktis dan Lezat

Resep Ayam Goreng Mentega yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Ayam goreng mentega bisa menjadi pilihan lauk praktis untuk melengkapi menu makan sehari-hari. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma mentega yang khas.

Potongan ayam yang digoreng hingga matang kemudian dimasak kembali bersama bumbu mentega membuat rasanya semakin kaya. Menu ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat saat makan siang maupun makan malam.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut resep ayam goreng mentega yang dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana di rumah.

Bahan Ayam 500 gram daging ayam bagian paha

½ sendok teh garam

½ sendok teh lada bubuk

¼ sendok teh penyedap rasa

2 sendok makan tepung maizena

2 sendok makan saus Inggris

Perasan jeruk nipis atau sedikit cuka

Bumbu Mentega 2 sendok makan margarin

½ buah bawang bombai