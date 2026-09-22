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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 22 September 2026 | 21.14 WIB

Daging Sapi Empuk dan Serundeng Gurih, Ini Resep Nasi Krawu Ala Gresik

Ilustrasi nasi krawu khas Gresik (Tngkapan Layar YouTube Devina Hermawan) - Image

Ilustrasi nasi krawu khas Gresik (Tngkapan Layar YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com – Nasi krawu menjadi salah satu sajian khas Gresik, Jawa Timur, yang hingga kini masih banyak digemari. Hidangan tradisional ini memiliki cita rasa gurih dengan perpaduan bumbu yang kaya rempah.

Umumnya, nasi krawu disajikan menggunakan alas daun pisang. Seporsi hidangan terdiri dari nasi putih, daging sapi berbumbu yang disuwir atau dihancurkan, serundeng kelapa, serta sambal sebagai pelengkap.

Kombinasi daging berbumbu, serundeng gurih, dan sambal memberikan rasa yang berlapis. Tak heran jika kuliner khas Gresik ini cocok dijadikan menu makan siang maupun santapan bersama keluarga.

Bagi kamu yang ingin menghadirkan nasi krawu khas Gresik di rumah, resep berikut bisa menjadi pilihan. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan dan cara membuat nasi krawu khas Gresik.

Bahan-bahan Nasi Krawu

  • 1,2 kg daging sapi bagian sengkel

  • 2 liter air

    • Bumbu Halus

    • 10 siung bawang merah

  • 5 siung bawang putih

  • 4 butir kemiri, sudah digeprek

  • 5 cm lengkuas, iris

  • 3 cm kunyit, bakar

  • 2 sdt ketumbar butiran, sangrai

  • 4 cm jahe, iris

  • 50 ml minyak

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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