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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 04.34 WIB

Ide Lauk dan Bekal Praktis, Ini Resep Tempe Katsu Renyah dengan Saus Asam Pedas

Resep Tempe Katsu yang Enak dan Ekonomis Sumber foto: YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Tempe Katsu yang Enak dan Ekonomis Sumber foto: YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Tempe merupakan salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan. Selain dimasak dengan cara digoreng, ditumis, atau dibumbui menjadi bacem, tempe juga dapat dikreasikan menjadi makanan bergaya Jepang.

Salah satu olahan yang bisa dicoba adalah tempe katsu. Perpaduan lapisan luar yang renyah dengan bagian dalam yang tetap lembut membuat makanan ini cocok dijadikan lauk keluarga maupun menu bekal.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, tempe katsu dapat dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang relatif mudah ditemukan di dapur. Hidangan ini semakin nikmat jika disajikan bersama saus asam pedas yang gurih dan sedikit manis.

Bahan-Bahan Tempe Katsu

Bahan adonan basah:

  • 1 butir telur

  • 2 siung bawang putih

  • 3 sendok makan santan

  • 4–5 sendok makan tepung terigu

  • Merica secukupnya

  • Garam secukupnya

  • Gula secukupnya

  • Kaldu atau penyedap sesuai selera

    • Bahan saus asam pedas:

    • 2 sendok makan margarin atau minyak zaitun

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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