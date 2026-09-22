Ingin Telur Ramen yang Lembut? Coba Resep Telur Rebus Ala Jepang Ini

JawaPos.com – Menikmati semangkuk ramen rasanya belum lengkap tanpa tambahan telur rebus khas Jepang atau ajitsuke tamago. Telur ini dikenal dengan bagian putih yang lembut dan bagian kuning yang masih lumer, kemudian diperkaya cita rasa gurih serta sedikit manis dari bumbu rendaman.

Sekilas, membuat telur ala Jepang mungkin terlihat sederhana. Namun, tingkat kematangan telur dan proses marinasi menjadi dua hal penting yang perlu diperhatikan agar hasil akhirnya sesuai harapan.

Setelah direbus dan dikupas, telur kemudian direndam dalam campuran bumbu selama beberapa jam. Untuk mendapatkan rasa yang lebih kuat, telur dapat disimpan dalam rendaman semalaman di dalam lemari es.

Proses tersebut membuat bumbu meresap ke dalam telur dan menghasilkan rasa gurih, manis, serta aroma khas yang cocok dipadukan dengan ramen maupun berbagai hidangan lainnya.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep ajitsuke tamago yang dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-bahan Bahan untuk air rendaman Gunakan perbandingan:

Kecap asin : mirin : air : gula = 1 : 2 : 6 : 2

Dashi powder atau chicken powder secukupnya

Takaran dapat disesuaikan dengan jumlah telur yang ingin dibuat. Alat ukur bisa menggunakan gelas kecil, sendok makan, atau mangkuk kecil dengan tetap mempertahankan perbandingan bahan.

Bahan lainnya Telur sesuai kebutuhan

Es batu secukupnya

Cara Membuat Siapkan panci, kemudian panaskan di atas kompor.

Tuangkan mirin dan kecap asin ke dalam panci. Tambahkan air serta gula sesuai perbandingan yang telah ditentukan.