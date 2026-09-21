Tak Perlu Banyak Bahan, Begini Resep Oseng Bawang Cumi yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Masakan sederhana buatan rumah sering kali justru menjadi menu yang paling dirindukan. Salah satunya adalah oseng bawang cumi yang memadukan gurihnya cumi dengan aroma bawang dan bumbu yang harum.

Hidangan ini memiliki cita rasa gurih dan sedikit pedas, sehingga cocok disajikan sebagai lauk untuk menemani nasi hangat. Penggunaan bawang merah dalam jumlah banyak juga membuat aromanya semakin menggoda ketika ditumis.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep oseng bawang cumi berikut bisa menjadi pilihan menu sehari-hari. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Berikut bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-bahan 300 gram bawang merah

250 gram cumi segar

50 gram bawang putih

75 gram cabai rawit merah

2 batang serai

6 lembar daun jeruk purut

1 batang bawang pre

1,5 sendok teh garam

2 sendok teh terasi udang