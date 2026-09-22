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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 22 September 2026 | 20.25 WIB

Cuma Blender dan Rebus Pasta, Begini Cara Membuat Pasta Pesto di Rumah

Resep Pasta Pesto yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Luvita Ho - Image

Resep Pasta Pesto yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Luvita Ho

JawaPos.com – Pasta pesto bisa menjadi pilihan menu praktis bagi pencinta hidangan dengan cita rasa gurih, segar, dan aroma basil yang khas.

Selain mudah dibuat, saus pesto juga dapat disiapkan dalam jumlah lebih banyak untuk dijadikan persediaan di rumah. Dengan begitu, ketika ingin menyantap pasta, kamu tidak perlu membuat saus dari awal.

Saus pesto homemade dapat dipadukan dengan pasta yang baru direbus untuk menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa yang tetap istimewa. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep pasta pesto homemade yang dilansir dari akun YouTube Luvita Ho.

Bahan-bahan Pasta Pesto

  • 50 gram daun basil, buang batangnya

  • 45 gram kacang mete panggang

  • 1 siung bawang putih

  • 40–50 gram keju parmesan

  • 140–150 ml olive oil

  • ½ sendok makan air perasan lemon

  • Black pepper secukupnya

  • 2 cubit garam

    • Bahan untuk Merebus Pasta

    • 100 gram pasta

  • 1 liter air

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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