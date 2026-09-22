Cuma Blender dan Rebus Pasta, Begini Cara Membuat Pasta Pesto di Rumah

Resep Pasta Pesto yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./ YouTube Luvita Ho
JawaPos.com – Pasta pesto bisa menjadi pilihan menu praktis bagi pencinta hidangan dengan cita rasa gurih, segar, dan aroma basil yang khas.
Selain mudah dibuat, saus pesto juga dapat disiapkan dalam jumlah lebih banyak untuk dijadikan persediaan di rumah. Dengan begitu, ketika ingin menyantap pasta, kamu tidak perlu membuat saus dari awal.
Saus pesto homemade dapat dipadukan dengan pasta yang baru direbus untuk menghasilkan hidangan sederhana dengan rasa yang tetap istimewa. Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan.
Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep pasta pesto homemade yang dilansir dari akun YouTube Luvita Ho.
50 gram daun basil, buang batangnya
45 gram kacang mete panggang
1 siung bawang putih
40–50 gram keju parmesan
140–150 ml olive oil
½ sendok makan air perasan lemon
Black pepper secukupnya
2 cubit garam
100 gram pasta
1 liter air
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