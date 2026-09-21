Bikinnya Sangat Mudah dan Sederhana, Begini Cara Membuat Chili Oil di Rumah

JawaPos.com – Chili oil atau minyak cabai belakangan ini semakin populer karena bisa membuat berbagai masakan menjadi lebih nikmat.

Diketahui bahwa chili oil ini memiliki cita rasa pedas dan gurih yang menggugah selera makan. Saus ini biasanya banyak dijumpai di restoran, terutama pada menu ala Asia.

Kabar baiknya, kamu juga bisa membuat chili oil sendiri di rumah dengan cara yang sederhana dan bahan yang mudah didapat.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat chili oil yang sederhana dan mudah dibuat di rumah.

Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat chili oil yang praktis dan menggoda selera.

Bahan-bahan untuk membuat chili oil:

· 250 gram minyak goreng

· 60 gram cabai kering

· 25 gram bawang putih