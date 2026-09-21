Aromanya Menggugah Selera, Begini Resep Ati Ampela Gongso yang Enak

Resep Ati Ampela Gongso yang Enak
JawaPos.com -- Ati ampela menjadi salah satu lauk favorit yang banyak digemari oleh orang. Dengan tekstur kenyal dan rasa gurihnya yang khas, ati ampela bisa diolah menjadi berbagai hidangan nikmat.
Salah satunya adalah ati ampela gongso, masakan khas Jawa yang memiliki cita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas yang menggugah selera makan.
Bagi kamu yang ingin membuat hidangan ati ampela gongso sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep ati ampela gongso yang enak dan mudah dibuat di rumah yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.
Bahan-bahan untuk membuat ati ampela gongso:
· 500 gram ati ampela
· 5 cabe merah
· 10 bawang merah
· 7 bawang putih
· 10 cabe rawit
· 3 kemiri
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