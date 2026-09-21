Bikinnya Tidak Ribet, Ini Resep Udang Tumis Tomat yang Gurih dan Manisnya Bikin Nagih

Resep Udang Tumis Tomat yang Menggugah Selera Makan
JawaPos.com -- Udang tumis tomat merupakan hidangan seafood yang dibuat dari perpaduan udang segar dengan tomat sebagai bahan utama yang ditumis bersama dengan bumbu yang menggugah selera makan.
Hidangan udang tumis tomat ini memiliki cita rasa yang gurih, manis, dan sedikit pedas. Tak hanya lezat hidangan ini juga kaya gizi berkat kandungan protein dari udang serta vitamin dari tomat.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut ini merupakan resep untuk membuat udang tumis tomat yang praktis dan cocok dijadikan bekal sekolah maupun kerja.
Bahan-bahan untuk membuat udang tumis tomat:
Bahan untuk marinasi udang:
· 275 gram udang kupas frozen
· 3 sdm maizena
· ¼ sdt merica
· 1 sdt kaldu bubuk
Bahan lainnya:
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