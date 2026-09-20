Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Tahu Cabai Lada Garam Ini Dijamin Bikin Lahap

Resep Tahu Cabai Lada Garam yang Cocok Jadi Menu Simple Anak Kos
JawaPos.com - Tahu menjadi salah satu bahan makanan favorit banyak orang karena harganya terjangkau, mudah ditemukan, dan bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Salah satu menu yang patut dicoba adalah tahu cabai lada garam.
Hidangan ini menawarkan perpaduan tahu berbalut lapisan renyah dengan bumbu gurih, asin, dan sedikit pedas. Rasanya yang sederhana tetapi menggugah selera membuat tahu cabai lada garam cocok disantap sebagai camilan maupun teman makan nasi.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tahu cabai lada garam yang praktis, hemat, dan cocok menjadi pilihan masakan untuk anak kos.
2 buah tahu
2 siung bawang merah, cincang
2 siung bawang putih, cincang
1 batang daun bawang
4 buah cabai keriting
Tepung tapioka secukupnya
500 ml air
1 sdm garam
½ sdt MSG
Sejumput gula
Sejumput lada
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