Segarnya Pas, Resep Sayur Asem Rumahan Ini Cocok Jadi Teman Nasi Hangat

JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis membuat menu tradisional ini terasa menyegarkan saat disantap.

Hidangan ini semakin nikmat jika dipadukan dengan nasi putih hangat serta lauk pendamping seperti ikan asin, sambal terasi, atau perkedel jagung. Selain rasanya yang khas, sayur asem juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang bisa menjadi pilihan untuk menu makan sehari-hari.

Bahan-Bahan Sayur Asem Bumbu halus:

2 siung bawang putih

7 siung bawang merah

3 buah cabai merah tanjung

50 gram kacang tanah mentah

100 ml air

Bahan sayur dan kuah:

100 gram kacang endul

100 gram kacang tanah

125 gram jagung putren