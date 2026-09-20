Segarnya Pas, Resep Sayur Asem Rumahan Ini Cocok Jadi Teman Nasi Hangat

Resep Sayur Asem Rumahan yang Segar (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com – Sayur asem menjadi salah satu hidangan rumahan yang tidak pernah kehilangan penggemar. Kuahnya yang memiliki cita rasa asam, gurih, dan sedikit manis membuat menu tradisional ini terasa menyegarkan saat disantap.
Hidangan ini semakin nikmat jika dipadukan dengan nasi putih hangat serta lauk pendamping seperti ikan asin, sambal terasi, atau perkedel jagung. Selain rasanya yang khas, sayur asem juga dapat dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sayur asem rumahan yang bisa menjadi pilihan untuk menu makan sehari-hari.
Bumbu halus:
2 siung bawang putih
7 siung bawang merah
3 buah cabai merah tanjung
50 gram kacang tanah mentah
100 ml air
Bahan sayur dan kuah:
100 gram kacang endul
100 gram kacang tanah
125 gram jagung putren
9 buah kacang panjang
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