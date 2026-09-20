Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Lezat dan Menggugah Selera

JawaPos.com – Tidak perlu menggunakan bahan mahal untuk menyajikan lauk yang menggugah selera. Oseng terong bawang bisa menjadi pilihan bagi yang ingin memasak hidangan sederhana, ekonomis, tetapi tetap kaya rasa.

Terong ungu yang memiliki tekstur lembut berpadu dengan bawang, cabai, dan teri Medan yang gurih. Aroma serai serta daun jeruk juga memberikan sentuhan harum yang membuat menu rumahan ini semakin menggoda.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang mudah dibuat di rumah dan cocok dijadikan lauk untuk makan sehari-hari.

Tak membutuhkan proses yang rumit, bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan. Simak daftar bahan dan cara membuatnya berikut ini.

Bahan Oseng Terong Bawang 2 buah atau sekitar 600 gram terong ungu

50 gram teri Medan

1 batang serai

5 lembar daun jeruk purut

1 sendok makan saus tiram

1 sendok teh garam

1 sendok teh gula pasir

1½ sendok teh kaldu jamur

Bumbu Iris 125 gram bawang merah