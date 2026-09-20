Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 04.17 WIB

Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Lezat dan Menggugah Selera

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan - Image

Resep Oseng Terong Bawang yang Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Tidak perlu menggunakan bahan mahal untuk menyajikan lauk yang menggugah selera. Oseng terong bawang bisa menjadi pilihan bagi yang ingin memasak hidangan sederhana, ekonomis, tetapi tetap kaya rasa.

Terong ungu yang memiliki tekstur lembut berpadu dengan bawang, cabai, dan teri Medan yang gurih. Aroma serai serta daun jeruk juga memberikan sentuhan harum yang membuat menu rumahan ini semakin menggoda.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng terong bawang yang mudah dibuat di rumah dan cocok dijadikan lauk untuk makan sehari-hari.

Tak membutuhkan proses yang rumit, bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan. Simak daftar bahan dan cara membuatnya berikut ini.

Bahan Oseng Terong Bawang

  • 2 buah atau sekitar 600 gram terong ungu

  • 50 gram teri Medan

  • 1 batang serai

  • 5 lembar daun jeruk purut

  • 1 sendok makan saus tiram

  • 1 sendok teh garam

  • 1 sendok teh gula pasir

  • 1½ sendok teh kaldu jamur

    • Bumbu Iris

    • 125 gram bawang merah

  • 50 gram bawang putih

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Bisa Jadi Menu Favorit Keluarga - Image
    Kuliner

    Tak Perlu Banyak Bahan, Resep Oseng Terong Bawang Ini Bisa Jadi Menu Favorit Keluarga

    Jumat, 11 September 2026 | 03.30 WIB

    Resep Sederhana Oseng Terong Bawang, Sajian Praktis dan Gak Ribet! - Image
    Kuliner

    Resep Sederhana Oseng Terong Bawang, Sajian Praktis dan Gak Ribet!

    Jumat, 4 September 2026 | 05.31 WIB

    Lauk Favorit untuk Bekal, Begini Resep Creamy Garlic Chicken dengan Saus Gurih dan Lembut - Image
    Kuliner

    Lauk Favorit untuk Bekal, Begini Resep Creamy Garlic Chicken dengan Saus Gurih dan Lembut

    Senin, 21 September 2026 | 04.07 WIB

    Terpopuler

    Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
    1

    Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

    2

    Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

    3

    Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

    4

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    5

    Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

    6

    Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

    7

    Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

    8

    Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

    9

    Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

    10

    Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore